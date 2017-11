Werbefahnen entwendet

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag entwendete ein bisher Unbekannter in der Sommeracher Straße in Volkach zwei weiße Werbefahnen, die auf dem Gehweg vor einem Autohaus aufgestellt waren. Die Fahnen in Tropfenform hatten den Aufdruck „VW“ und einen Wert von 300 Euro. Hinweise zur Täterermittlung, Tel. (0 93 21) 14 10.