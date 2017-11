WÜRZBURG vor 42 Minuten

„Wenn uns die Worte fehlen“

Die Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit der Stiftung Juliusspital bietet, zusammen mit der Katholischen Akademie Domschule Würzburg, am Dienstag, 28. November, einen Vortrag an zum Thema „Wenn uns die Worte fehlen – Kommunikation an der (Lebens-)Grenze“. Die zweistündige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in den Seminarräumen der Akademie, Juliuspromenade 19, Würzburg. Kosten: fünf Euro. Anmeldung: Tel. (09 31) 3 93 22 81.