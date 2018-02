Wenn sich Papa vor dem Sohnemann prügelt

Das Ende der Beziehung ließ die Fetzen fliegen. Der 31-Jährige bedrohte und beleidigte seine Ex so sehr, dass diese einen Gewaltschutz-Beschluss erwirkte: Dem Mann wurde vom Gericht verboten, sich seiner ein Jahr jüngeren Frau weniger als 50 Meter zu nähern. Kontaktaufnahme per Handy wer ebenfalls nicht erlaubt. Das Problem nur: Das eineinhalbjährige Kind musste nach dem Papa-Wochenende zurückgebracht werden.

Schief gelaufen

Eine dieser Übergaben ging gründlich schief: Anfang August vergangenen Jahres war der Mann schon in Rage, als er bei seiner Ex mit dem Auto vorfuhr. Weil er sich bei der Räumung der bisherigen gemeinsamen Wohnung alleinegelassen fühlte, war er so in Rage, dass er beim Verlassen des Autos schon bei 180 war und zu meckern anfing.

In Gewalt umgeschlagen

Die Mutter des Einjährigen wartete mit dem neuen Partner auf der Straße, weil man selber gerade noch einmal loswollte. Da sich der 31-Jährige so gar nicht beruhigen wollte, mischte sich der neue Partner ein. Beide Männer sahen sich in diesem Moment zum ersten Mal. Die zunächst verbale Auseinandersetzung schlug schnell in Gewalt um: Man ging sich an die Gurgel, Fäuste flogen, die Männer wälzten sich am Boden.

Um das dem Kind nicht länger zumuten zu müssen, rettete die Mutter den Jungen vom Rücksitz und brachte ihn Hals über Kopf ins Haus.

Gravierende Folgen

Beide Männer bekamen einiges ab: Würgemale am Hals, dazu jede Menge Faustschläge. Einer dieser Treffer hatte beim neuen Partner der Frau gravierende Folgen: Ein Jochbein war gebrochen. Es folgte eine Operation, bei der auch eine Eisenplatte eingesetzt werden musste. Was demnächst einen weiteren Eingriff nach sich zieht: Die Platte muss in ein paar Wochen wieder entfernt werden.

Immer wieder aufbrausend

Auf der Anklagebank gibt der 31-Jährige kein gutes Bild ab: Immer wieder braust er auf, mischt sich ein, kann einfach nicht ruhig bleiben. Was dem Gericht einen guten Eindruck verschafft, wie es zu der Schlägerei gekommen sein dürfte. Wobei der momentan arbeitslose Mann betont, dass er „von der Seite angegriffen“ worden sei und sich letztlich nur gewehrt habe: „Er wollte mich hauen – deshalb habe ich ihn schneller gehauen!“

Dem Angeklagten legt aber Wert auf die Feststellung, dass er kein Schläger sei: Er habe sich an dem Tag zum ersten Mal mit jemandem gehauen. Dass er „sehr aufbrausend“ ist und dies auch der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein könnte, sieht er allerdings ein. Und dass die Schlägerei vor den Augen des Kindes stattfand, treibt ihm heute fast noch die Tränen in die Augen.

„Unglücklich gelaufen“

Die beiden Männer, die sich jetzt vor Gericht zum zweiten Mal sehen, wissen: Sie werden sich wegen des Kindes künftig öfter in die Augen schauen müssen. Und beide sind gewillt, dies irgendwie hinzubekommen und dass die erste Begegnung „unglücklich gelaufen“ ist. Im Interesse des Kindes will man künftig normal miteinander umgehen. Weshalb die Staatsanwaltschaft den Ball aufgreift und ein Großreinemachen vorschlägt: Ein demnächst anstehendes Verfahren gegen den 31-Jährigen wegen der Bedrohung und Beleidigung seiner Ex wird fallengelassen.

Strafbefehl akzeptiert

Im Gegenzug akzeptiert der Angeklagte den jetzigen Strafbefehl in Höhe von 4800 Euro (120 Tagessätze zu je 40 Euro), gegen den er Einspruch eingelegt hatte. Einzig die Höhe der Tagessätze wird – weil der Mann inzwischen arbeitslos ist – auf 25 Euro angepasst. Damit kommt den 31-Jährigen die Schlägerei mit 3000 Euro immer noch teuer zu stehen.