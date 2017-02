Wenn es Omelett bis zum Abwinken gibt

Wie das H5N8-Virus in den Geflügelbestand in Schwarzach kam, lässt sich wohl nicht mehr klären. Vielleicht lag es an einer Hinterlassenschaft von infiziertem Wildgeflügel. Vielleicht gelangte der Erreger ins Wasser der Tränke. Jedenfalls fand der Besitzer zwei Hühner tot im Stall, wenig später war nach einem Labortest der erste Fall von Geflügelpest im Landkreis bestätigt.

Damit nahmen die Dinge ihren Lauf: Mitte Februar musste der betroffene Bestand gekeult werden. Gleichzeitig wurde im Umkreis von drei Kilometern um das Anwesen ein Sperrbezirk festgelegt. In dem Gebiet liegen neben den Schwarzacher Gemeinden auch Kleinlangheim und seine Ortsteile. Außerdem wurde ein Beobachtungsgebiet im Radius von zehn Kilometern definiert, das sich bis in die Landkreise Würzburg und Schweinfurt erstreckt.

Seither sind zwei Teams des Kitzinger Veterinäramtes unterwegs, um innerhalb des Sperrbezirks alle Geflügelbestände abzuklappern und auf Krankheitssymptome zu untersuchen. Konkret heißt das: 50 Geflügelhaltern mit etwa 1000 Tieren muss im östlichen Landkreis ein Besuch abgestattet werden. Was aber kein Vergleich zu den Zahlen im Beobachtungsgebiet ist: Dort befinden sich um die 480 Geflügelhaltungen mit gut 85 000 gemeldeten Tieren.

40 der 50 Geflügelhaltungen im Sperrbezirk wurden seither kontrolliert – ohne weitere Befunde. Die restlichen Bestände sollen bis Ende dieser Woche abgearbeitet sein. Meist handelt es sich um Kleinbestände mit um die zwei Dutzend Tieren. So wie bei Johanna und Hermann Kempf. Das Rentnerehepaar unterhält im Garten der Kinder einen Hühnerstall mit 25 Tieren. Die offizielle Untersuchung hat hier bereits stattgefunden. Das Ergebnis drückt Amts-Veterinär Uwe Knickel so aus: „Der Bestand sieht super aus!“ Keine Auffälligkeiten, alles gut.

Dass der Chef vom Veterinäramt in seinem blauen Overall jetzt noch einmal da ist, hat mit Presse und Funk zu tun: Familie Kempf hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, eine Kontrolle unter echten Bedingungen für die Öffentlichkeit durchzuspielen. Sind die Overalls angezogen und die Schuhe in Plastiküberzüge gesteckt, geht's in den Garten zum Stall. Die 25 Tiere haben eine schicke Wohnung samt überdachten Auslauf – was in Zeiten der seit dem 18. Dezember geltenden Stallpflicht ein Stück Luxus für die Tiere ist.

Uwe Knickel bestätigt gerne noch einmal, was er bereits festgestellt hat: „Der Bestand sieht super aus!“ Die braunen und weißen Hühner sind putzmunter, nichts deutet auf Krankheiten hin.

Keine Auffälligkeiten, kein Erreger, keine Seuche, kein H5N8. Die Kempfs sorgen für Frischwasser, Regenwasser für die Tränke kommt gerade gar nicht in Frage – man weiß ja nie. Es gibt nur bestes Futter und jede Menge Zuspruch fürs gackernde Geflügel. Im Moment ist die Legeleistung besonders gut, erzählen die Besitzer. In normalen Zeiten wäre das ein Grund zu Freude, weil dann mehr Eier abgegeben werden können. Damit ist es in Sperrbezirk-Zeiten vorbei, die Eier dürfen nur für den Selbstverbrauch genommen werden. Das heißt: Bei den Kempfs gibt es gerade Omelett bis zum Abwinken.

Würden die Mitarbeiter des Veterinäramtes bei ihren Kontrollen beispielsweise auf apathische Tiere treffen, hieße das: Tupfproben nehmen am Schnabel oder Hinterteil – und ab zur Auswertung ins Labor. Einen halben Tag später kommt dann das Ergebnis. Die Inkubationszeit bei der Ansteckung mit dem H5N8-Virus liegt übrigens bei drei bis vier Tagen.

Im Moment sieht es gut aus im Sperrgebiet, es wurden keine weiteren Fälle von Geflügelpest festgestellt. Falls sich das ändert, käme mit dem Zehn-Kilometer-Radius einiges an Mehrarbeit auf Uwe Knickel und Kollegen zu – zumal ja die normalen Arbeiten im Veterinäramt auch weitergehen müssen. Die Hoffnung ist groß, dass es nicht so schlimm kommt und die Sache in ein paar Wochen ausgestanden ist. Zumal es wärmer wird. Und wenn H5N8 etwas nicht mag, dann ist es Sonne.

Weitere Infos samt Sperrbezirk-Übersicht unter www.kitzingen.de.

Das Veterinäramt in Kitzingen ist zu erreichen unter Tel. (0 93 21) 9 28 34 03.