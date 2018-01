Wenn ein Schüler seine Lehrerin beklaut

Kann ein 15-Jähriger seinen Eltern so entglitten sein, dass er für sie so gar nicht mehr erreichbar ist? Dass er früh aus dem Haus geht, um irgendwann gegen 22 Uhr zurückzukommen? Ohne dass jemand weiß, wo der Junge war? Scheinbar geht das. Zumindest schildert es der Vater so. Und er zuckt immer wieder hilflos die Schultern. Als wisse er nicht, was er überhaupt noch sagen soll.

Dafür weiß die Vertreterin des Jugendamtes genau, was es im Verfahren gegen den 15-Jährigen vor dem Kitzinger Jugendrichter Wolfgang Hülle zu sagen gibt. Sie zeichnet kein gutes Bild von dem minderjährigen Angeklagten: Sie spricht von einem „Streuner“, der sich schon geraume Zeit „den Eltern entzieht“. Mit zwölf Jahren erfolgte eine Unterbringung in einer Pflegefamilie – ohne Erfolg.

Verbrannte Erde

Wohin der Weg des Kindes führen könnte, ist völlig unklar. Aktuell wiederholt der 15-Jährige ein Schuljahr. Dabei hat er allerdings auch schon wieder verbrannte Erde hinterlassen: Gleich zu Anfang des Schuljahres – Mitte September vergangenen Jahres – beklaute er seine Klassenlehrerin. Es war nach dem Ende der Schulstunde im Kochraum, als die Lehrerin gerade aufräumte. Mit ihr zusammen im Raum war nur noch der 15-Jährige – und der nutzte gleich einen unbeobachteten Moment, um aus dem Einkaufskorb der Lehrerin deren Geldbeutel zu entwenden.

Geldbörse taucht nie wieder auf

Als die Frau später beim Einkaufen den Verlust bemerkte, fiel ihr die Szene im Kochraum wieder ein und es keimte ein Verdacht auf. Als sie den Dieb am nächsten Tag zur Rede stellte, gab dieser die Tat auch zu – um sich danach wieder einmal bockig zu stellen und sich von nun an auszuschweigen. Die Lehrerin sah jedenfalls ihre Geldbörse nie wieder: Von den 130 Euro bekam sie gerade einmal 30 Euro zurück, die der Junge noch übrig hatte. Auch der Rest blieb verschwunden: Ausweise und Führerschein waren spurlos weg und mussten nach und nach neu beantragt werden.

Keine Erklärung

Das mit dem Diebstahl versteht die Frau bis heute nicht. Es gebe durch das große Schweigen des Schülers schlichtweg „keine Erklärung“. Was um so schlimmer ist, als die Frau den Jungen bis heute eher sogar als „zuverlässigen Schüler“ erlebt. Die Enttäuschung, das merkt man auch knapp ein halbes Jahr nach der Tat, ist immer noch groß und sorgt weiterhin für fassungsloses Kopfschütteln.

Mitarbeiter bestohlen

Kurz vor dem Diebstahl – Ende August vergangenen Jahres – hatte der 15-Jährige schon einmal vor dem Jugendrichter gesessen. Auch damals ging es um Geld-Diebstähle. Bei verschiedenen Praktika, die für die Schule absolviert werden mussten, griff der Junge in den Aufenthaltsräumen immer wieder in die Geldbeutel der Mitarbeiter. Hier mal 80 Euro, da mal 25 Euro. Insgesamt sechs Fälle wurden aktenkundig. Dazu kamen im Frühjahr 2017 weitere Taten: Aus Getränkemärkten wurde in zwei Fällen Leergut entwendet. Einmal zehn Kisten, wenige Tage später noch einmal drei Kisten. Da jedoch flog der Dieb – zusammen mit einem jüngeren Kumpel – auf und wurde gestellt.

Hilfsdienste nicht beendet

Die Strafe damals: 80 Stunden soziale Hilfsdienste. Abgeleistet wurden davon gut 50 Stunden – seither hat der inzwischen knapp 16-Jährige die Mitarbeit eingestellt. Damit ist klar: Nur mit Sozialstunden wird es diesmal nicht getan sein. Das Gericht verhängt denn auch einen vierwöchigen Jugendarrest. Die vielleicht schon letzte Chance, um die nicht nur für das Gericht „vorhersehbare kriminelle Karriere“ doch noch irgendwie zu stoppen. Sehr beeindruckt zeigte sich der Angeklagte nicht: Es reichte lediglich zu einem Augenverdrehen.