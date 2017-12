Wenn der Adventskranz zum Feind wird

Wie lief das zu Ende gehende Jahr für die Kitzinger Feuerwehr? Stadtbrandinspektor Markus Ungerer blickt zurück – und gibt Tipps, wie man Weihnachten und Silvester unbeschadet überstehen kann. Ungerer gehört der Kitzinger Wehr seit 1984 an, bis 2008 war er Fire Inspector der US-Army. Seit 2013 ist der Kommandant der Kitzinger Wehr und seit 2016 Brandschutzbeauftragter für die Stadt.

Frage: Wie war das Jahr 2017 aus Sicht der Kitzinger Feuerwehr?

Markus Ungerer: Relativ ruhig ohne außergewöhnliche Ereignisse über das normale Tagesgeschäft retten, löschen, bergen, schützen hinaus.

Was war der spektakulärste Einsatz?

Ungerer: Da fällt mir spontan keiner ein. Jeder Einsatz hat seine ihm eigene Dramatik und ist meist für die Betroffenen eine persönliche Katastrophe, die wir zu lindern versuchen.

Wie viele Einsätze gab es insgesamt?

Ungerer: Laut Statistik unseres Meldesystems hatten wir bisher gut 231 meldefähige Tätigkeiten, darunter 82 Brandeinsätze und 132 Mal technische Hilfe.

Wie ist die Kitzinger Wehr personell aufgestellt?

Ungerer: Wir sind, auch durch die enge Zusammenarbeit mit den Feuerwehren der Stadtteile, relativ gut aufgestellt. Aber natürlich macht auch vor uns der gesellschaftliche Wandel nicht halt. Insbesondere macht uns natürlich auch zu schaffen, dass doch einige unserer Leute auswärts arbeiten und/oder in ihren Betrieben nicht immer so einfach weg können. Wer Verantwortung für die Gesellschaft übernimmt, hat auch oft Verantwortung im Unternehmen. Die gesetzliche Regelung, dass sich Unternehmen die Lohnkosten wieder von der Gemeinde erstatten lassen können, nutzt halt den Unternehmen nicht wirklich – die Arbeit bleibt liegen. Somit freue ich mich natürlich über jede Frau und jeden Mann, die/der sich dazu entscheidet, zu uns zu kommen.

Ein Blick auf den Nachwuchs . . .

Ungerer: Besonders freue ich mich natürlich, wenn unser Jugendwart ins Schwitzen kommt, weil die Jugendgruppe stark anwächst. Wir nehmen derzeit Jugendliche ab zwölf Jahren bei uns auf. Bei uns können sie das Handwerk von der Pike auf lernen und wenn sie mindestens zwei Jahre vor ihrem 18. Geburtstag bei uns eintreten, sind sie in der Regel mit 18 voll ausgebildet.

Wie sieht's bei der Ausstattung aus?

Ungerer: Ich bin sehr zufrieden. Die Stadt Kitzingen und der Stadtrat hören uns vorbehaltlos an und finanzieren, was wir brauchen. Es war immer wichtig und es wird wichtig bleiben, sorgsam mit den Steuergeldern, aus denen wir uns finanzieren, umzugehen. Dementsprechend wägen wir gemeinsam die Notwendigkeiten ab. Ebenso bin ich mit dem Verein Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzingen als Unterstützer zufrieden. Er unterstützt die Feuerwehr und damit die Stadt Kitzingen enorm in den Beschaffungen.

Wie ist bei der Kitzinger Wehr der Dienst über die Feiertage geregelt?

Ungerer: Wir haben keine besonderen Regelungen, ausgenommen die Führung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Einsatzkräfte an den heiklen Tagen vernunftgetragen und gefahrenbewusst verhalten und bereit steht.

Ihr Tipp, wie Weihnachten möglichst ohne Feuerwehreinsatz gefeiert werden kann?

Ungerer: Der Adventskranz ist jetzt schon trocken und brennt wie Zunder. Deshalb die Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen und wenn sie schon tief heruntergebrannt sein sollten, besser gegen neue Kerzen austauschen. Den Baum standsicher verankern. Im Ständer das Wasser immer wieder erneuern, damit der Baum langsamer austrocknet. Keine Kerzen in der Nähe des Baumes anzünden und keine Sternwerfer oder ähnliche offene Flammen am Baum befestigen. Darauf achten, dass die elektrische Beleuchtung in einem tadellosen Zustand ist. Kerzen bitte nur in Kerzenhalter, mit denen unbeabsichtigtes Umfallen und entzünden von Deko nicht möglich ist.

Missbrauchen Sie Ihre Herdplatte nicht als Ablageplatz. Fast 40 Prozent aller Wohnungsbrände entstehen in der Küche. Der Großteil davon durch versehentlich eingeschaltete Herdplatten, auf denen Gegenstände standen.

Und das sollte man an Silvester beachten . . .

Ungerer: Kein Feuerwerk, außer es ist speziell dafür gemacht, in Kinderhände geben. Raketen nur aus standsicheren Abschussvorrichtungen in Richtung Himmel abschießen. Kein Feuerwerk in den Verbotsbereichen abfeuern! Kitzingen hat leidvolle Erfahrungen gemacht. Nicht nur einmal. Keine Blindgänger aufheben oder neu anzünden. Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstände von Balkon und Terrasse. Eine fehlgeleitete Rakete kann das Ende Ihrer Wohnung bedeuten. Alle Fenster schließen. Feuerwerkskörper in Briefkästen, Mülltonnen oder in den Auspuff von Autos zu stecken ist kein Scherz. Daraus sind schon Brände entstanden. Hindern Sie alkoholisierte Mitmenschen daran, mit Feuerwerk zu hantieren. Das ist nur solange lustig, bis die Rakete oder der Böller vor dem Gesicht Ihres Kindes explodiert.

Der Wunsch der Feuerwehr für das Jahr 2018?

Ungerer: Dass es zu möglichst wenigen Einsätzen kommt, weil jeder Notfalleinsatz mit dem Leid der Betroffenen einhergeht. Und bei den unvermeidbaren Einsätzen, da wir ja naturgemäß erst dann gerufen werden, wenn der Notfall schon eingetreten und nicht mehr zu verhindern ist: Dass wir dabei das bestmögliche Ergebnis erzielen und Menschen retten können und meine Mannschaft immer gesund nach Hause kommt.