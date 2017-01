Wenn aus einer Übung ein Ernstfall wird

Wann das letzte Mal der Main zugefroren war? So richtig erinnern kann sich daran keiner. Eine seltene Chance also für die Wasserwacht im Landkreis, eine ebenso ungewöhnliche wie spontane Übung am Wochenende unter realen Bedingungen zu starten.

Während die Volkacher Ortsgruppe bei Fahr an einem Nebenarm des Mains ihre Fähigkeiten probte, begab sich ein zehnköpfiges Helferteam in Kitzingen an der Nordbrücke zum Main, um abwechselnd in die Rollen von Helfer und Opfer zu schlüpfen – realistischer kann man die Eisrettung nicht üben.

Fragen über Fragen

Ziel war in beiden Fällen, so Harald Erhard, Kreischef des Bayerischen Roten Kreuzes, dem die Wasserwachten angegliedert sind, zu üben, wie man sich einer ins Eis eingebrochenen Person nähert – beispielsweise robbend übers Eis oder auf einer aufblasbaren Luftmatratze. Ist der Helfer dann am „Einbruchort“ angekommen, gilt es die nächsten Fragen zu klären: Wie lässt sich der zu Rettende am besten aus dem Wasser auf die Eisfläche ziehen? Und wenn das geglückt ist: Wie erreicht man am sicherten das rettende Ufer?

Dass solche Übung auch für erfahrene Helfer nicht ungefährlich sind, zeigte, dass alle Beteiligten angeleint waren. Beide Szenarien boten zudem den Tauchern die Möglichkeit, ein paar Übungen im winterlichen Main zu absolvieren. In Fahr war zudem auch eine Schnelleinsatzgruppe Technik und Sicherheit aus Wiesentheid und Prichsenstadt vor Ort. Sie richtete am Ufer die notwendige Infrastruktur ein – in diesem Fall ging es bei knackigen Minustemperaturen vor allem um ein warmes Zelt für die Einsatzkräfte.

Im Ernstfall müssen die Handgriffe sitzen, bei Eisunfällen zählt jede Sekunde. Der Körper kühlt im kalten Wasser sofort aus. Die nassen Klamotten sind schwer und hindern meist an einer Selbstrettung.

Kinder auf dem Main

Wie schnell aus einer Übung ein Ernstfall werden kann, zeigte sich wenig später in Kitzingen. Es wurde tatsächlich zweimal Alarm ausgelöst. In einem Fall wurden am späten Nachmittag Wasserwachtortsgruppen zu Hilfe gerufen, weil sich Kinder mitten auf dem Main bei Hohenfeld aufhielten und jeden Moment einzubrechen drohten. Die Einsatzkräfte konnten die Kinder noch rechtzeitig mit lauten Schreien warnen und vom Eis herunterholen.

In dem anderen Fall lautete die Meldung, dass eine Person auf dem Main im Eis eingebrochen sei. Wie sich schnell zeigen sollte, handelte es sich um einen Fehlalarm: Passanten in Kitzingen hatten wohl die Übung der Wasserwacht für einen Ernstfall gehalten und Alarm geschlagen.

Was sich kurios anhört, lässt Harald Erhard lobende Worte finden: Zum einen spreche der Alarm für die Aufmerksamkeit der Passanten. Zum anderen laute die Devise: Lieber einmal mehr als einmal zu wenig Alarm schlagen. So wie vergangenen Sommer, als ein gekentertes Schlauchboot an der Mainschleife sehr viele Einsatzkräfte auf den Plan rief. Das habe, erinnert sich Erhard, zwar einige Kritik aus der Bevölkerung gegeben, letztlich aber werde eine Alarmierungskette eingehalten.

Nicht auf den Main gehen

Was Wasserwachten anbelangt, befindet sich der Landkreis in einer guten Lage: Schnelleinsatzgruppen gibt es in Kitzingen, Volkach, Dettelbach und Sulzfeld. Für den Notfall stehen 140 Aktive zur Verfügung, darunter 35 Taucher. Vor größeren Einsätzen war man zuletzt – bis auf das angesprochene Schlauchboot – verschont geblieben.

Damit kein weiterer Einsatz hinzu kommt, warnt die Wasserwacht: Keinesfalls auf den vermeintlich zugefrorenen Main gehen – dort herrscht Lebensgefahr! Das Betreten nicht freigegebener Eisflächen (Seen) ist verboten, zumal die Temperaturen wieder steigen und die Eisflächen immer unsicherer werden.