Wenn Autos „aus dem Nichts“ kommen

Das Problem ist seit Jahren bekannt, aber wirksame Lösungen sind bislang nicht gefunden: Nach wie vor wird in der Frankenbergstraße in Nenzenheim zu schnell gefahren. Jetzt hat einer der Anwohner einen weiteren Versuch gestartet, „Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung“ zu prüfen und damit den neuralgischen Punkt im Dorf zu entschärfen.

Im Antrag von Timo Lechner zur Bürgerversammlung heißt es, „durch den recht geraden Verlauf der Frankenbergstraße“ werde die Überquerung der Fahrbahn „zum gefährlichen Spießrutenlauf“, die vorgeschriebenen 50 Kilometer pro Stunde würden oft nicht eingehalten. „Nicht selten sind meine Kinder schon beinahe überfahren worden, als sie die Straße Richtung Kindergarten überquerten und wieder mal ein Kfz quasi aus dem Nichts angerauscht kam“, schreibt Lechner.

Kein direkter Einfluss auf die Kreisstraße

Da es sich bei der Frankenbergstraße um eine Kreisstraße handelt, hat die Stadt Iphofen keinen direkten Einfluss auf verkehrsberuhigende Schritte. So konnte Bürgermeister Josef Mend in der Versammlung keine bessere Antwort geben als die, dass die Stadt sich um eine „Verkehrsschau“ mit Vertretern des Landratsamts und der Polizei kümmern wolle. Außerdem soll über einen gewissen Zeitraum ein Gerät aufgestellt werden, das Autofahrern ihre Geschwindigkeit anzeigt.

Um die Qualität des Mobilfunks im Ort zu verbessern, könnte auf dem Dach des Feuerwehrhauses eine Antenne errichtet werden. Technisch wäre das laut Mend möglich, doch der Bürgermeister will Einwände, wie von Günther Hartmann, aufgreifen. Hartmann wohnt unmittelbar neben dem Feuerwehrhaus und sorgt sich wegen der elektromagnetischen Strahlung. „Warum macht man das mitten im Ort?“, fragte Hildegard Inderwies. Mend erklärte dies mit technischen Gründen. In Iphofen sitze die Antenne mitten im Ortskern – unter dem Dach des Barockrathauses. Er sei der Telekom, „dankbar, dass sie das überhaupt in Nenzenheim macht“. Oft fehle auf dem Land nämlich der wirtschaftliche Anreiz.