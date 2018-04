Der Gemeinderat Biebelried änderte den Bebauungsplan für das Kaltensondheimer Baugebiet Pförtlein und reduzierte den Geltungsbereich des Bebauungsplans um die südliche Bauzeile mit den Bauplätzen 14 bis 17. Damit trägt der Gemeinderat auch den Einwendungen der Pächter der Kleingärten Rechnung.

Da die südliche Bauzeile in unmittelbarer Nähe zum Eherieder Mühlbach lag, also im Überschwemmungsgebiet, worauf die Pächter der Kleingärten stets hingewiesen hatten und dies mit Fotos belegen konnten, hat sich nun auch der Gemeinderat entschlossen, hier zu handeln und auf die Ausweisung einiger Baugrundstücke zu verzichten.

Denkmalpflege prüft noch

In unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet sind Bodendenkmäler bekannt, nämlich eine Siedlung aus der Zeit der Linearbandkeramik und Siedlungen aus dem Neolithikum, der jüngeren Latenezeit und der Hallstattzeit. Diese Siedlungen könnten bis in den Bereich des überplanten Gebietes reichen, informierte Bürgermeister Roland Hoh den Gemeinderat. So seien auch wegen der siedlungsgünstigen Topographie des Planungsgebietes am Eherieder Mühlbach weitere Bodendenkmäler zu erwarten.

Im Vorgriff auf spätere Erschließungsarbeiten gab es nun Suchschachtungen auf dem Areal des künftigen Baugebietes. Diese führte, begleitet vom Landesamt für Denkmalpflege, eine örtliche Firma aus. Laut Hoh sind Reste von Holzpfählen gefunden worden. Ob nun eine nochmalige Auslegung erfolgen muss, wie es das Landratsamt empfohlen hatte, will der Gemeinderat noch prüfen.

Wasserentnahme

Nochmals geprüft hat der Gemeinderat auch den Antrag der Sieber GbR, auf der Gemarkung Westheim in der Lage „Vordere Mehlen“ Grundwasser entnehmen zu dürfen für die Bewässerung der Felder. Stand im vergangenen Jahr noch eine Menge von 15 000 Kubikmeter im Raum, ging es nun um die vom Wasserwirtschaftsamt vorgeschlagene Fördermenge von 5000 Kubikmeter im Jahr.

Der Geologe und private Sachverständige Volker Riemann vom Umweltingenieurbüro R&H Umwelt GmbH erläuterte dem Gemeinderat die unterfränkische Geologie und speziell die Gegebenheiten im Raum Biebelried, durch den eine geologische Störzone verläuft. Daher sei von unterschiedlichen Einzugsgebieten der Brunnen der Sieber GbR und der Quellen auszugehen.

Beim Gemeinderat blieben aber Bedenken, da im nähren Umfeld weitere Brunnen für die landwirtschaftliche Nutzviehhaltung betrieben werden und der Rat nicht beurteilen kann, ob bei der, wenn auch reduzierten, Wasserentnahmemenge der Bedarf für alle sichergestellt werden könne. Wenn der Gemeinderat jetzt keine Bedenken hätte, dann könne er beim nächsten nicht plötzlich Bedenken haben, meinte Andrea Czech. Ihr wäre es lieber gewesen, Informationen von einem unabhängigen Fachmann vom Wasserwirtschaftsamt zu bekommen. Hier sollten die Fachbehörden Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt eine Entscheidung treffen.

Dies müssen diese auch, denn mit knapper Mehrheit erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen nicht und hielt am alten Beschluss fest.

Diskussion um Bauplan

Ebenso beschäftigte der Gemeinderat sich erneut mit dem Neubau eines Einfamilienhauses in der Johanniterstraße, zu dem der Gemeinderat sein Einvernehmen nicht erteilt hatte, woran der Gemeinderat auch festhielt. Bürgermeister Roland Hoh erklärte, dass über die Abstandsflächen das Landratsamt entscheide. Renate Zirndt betonte, dass der Gemeinderat hier zu prüfen habe, ob sich das Haus in die Umgebung einfüge, was Hoh bejahte. Allerdings war es der Wunsch des Gemeinderates, das Gebäude weiter nach hinten zu verschieben. Zudem soll nun geprüft werden, ob von verkehrsrechtlicher Seite her das Sichtfeld eingehalten werde.

Zusammenarbeit der Gemeinden

Bezüglich der Interkommunalen Allianz hatte die Stadt Dettelbach mitgeteilt, dass auch die Gemeinde Rottendorf Interesse angemeldet hätte, als Zuhörer bei einem Seminar in Klosterlangheim teilzunehmen. Bei einer Gegenstimme erteilte der Gemeinderat Biebelried dazu sein Einverständnis.