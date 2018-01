Wenig Chancen für eine Einbahnstraße

Seit Beginn der Bauarbeiten für die neue Fastnachtakademie in der Luitpoldstraße gilt die Einbahnregelung in Richtung Königsplatz. In den Augen der CSU-Fraktion im Stadtrat läuft die so gut, dass sie auch nach dem Ende der Baustelle Mitte Februar beibehalten werden sollte. Der Verwaltungs- und Bauausschuss des Stadtrats wird sich an diesem Donnerstag, 25. Januar, ab 18.30 Uhr mit dem Antrag beschäftigen.

Keine große Chancen

Ein Blick in die Sitzungsvorlage zeigt, dass die Umsetzung des Antrags nicht so einfach sein dürfte. Die Verwaltung hat alle Beteiligten zu dem Thema gehört und spricht sich unterm Strich gegen eine dauerhafte Einführung auf dem Teilstück der durch Kitzingen führenden Staatsstraße 2270 aus.

Grundsätzlich dafür

Wie in der Vorlage festgestellt wird, könnte sich die Kitzinger Polizei grundsätzlich eine Einbahnregelung vorstellen. Die betroffenen Busunternehmen sind allerdings gegen eine Änderung, vor allem wegen der Umleitungen über den engen Krainberg und die Lindenstraße. Das gilt auch für das Staatliche Bauamt als Träger der Staatsstraße.

Positive Wirkung

Der Antrag der CSU-Fraktion geht auf die Erkenntnis zurück, dass sich die seit Monaten geltenden Einbahnregelung positiv auf die Verkehrsverhältnisse an der Kreuzung Falter-, Luitpold- und Ritterstraße ausgewirkt habe. Ob er nach den Stellungnahmen Chancen auf einen Umsetzung hat, ist aber offen.

Verkehr weiter Thema

Weiter geht es mit einem Antrag der fraktionslosen Stadträtin Andrea Schmidt zur Verbesserung der Verkehrs- und Parksituation im Kreuzungsbereich Armin-Knab-Straße und Sickershäuser Weg in der Siedlung. Nach verschiedenen größeren Baumaßnahmen sieht Schmidt dort Handlungsbedarf. Das gilt auch für die Memellandstraße in der Siedlung, wo der Kindergarten Sonnenschein derzeit ausgebaut und erweitert wird.

Weitere Themen sind die Fassadenoberfläche der Zweifeldsporthalle im Deusterpark, eine Stellungnahme zur Erweiterung des Gewerbegebiets in Fröhstockheim und die Änderung des Bebauungsplans Eselsberg.