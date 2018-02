Weitere Planungen zur Sulfatreduzierung

Luftschlangen auf dem Tisch, der Bürgermeister mit abgeschnittener Krawatte: Es ist Weiberfastnacht. Trotzdem sitzt das Mainstockheimer Ratsgremium zusammen und diskutiert ernste Angelegenheiten. Dabei wird auch noch einmal die Eigenwasserversorgung in Frage gestellt.

Eigentlich ist schon lange klar: Das Mainstockheimer Wasser ist zu hart, die Menge an Sulfat in beiden Brunnen zu hoch. Zwar hat die Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung bis 2026, das Wasser nutzen zu dürfen, doch ist Handlungsbedarf gegeben. In der Ratssitzung im September wurde deshalb von einem Büro Lösungsmöglichkeiten vorgestellt (wir berichteten). Schon damals wurde ein Anschluss an die Fernwasser oder ein Verbund mit einer Nachbargemeinde diskutiert.

Drei Varianten wurden im September beraten, deren Kosten sich im Bereich zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro bewegen. Nachdem die Räte verschiedene ähnliche Anlagen besichtigt hatten, sollten sie am Donnerstagabend entscheiden, mit welcher Variante das Büro weiter planen soll.

Werner Zürrlein war es diesmal, der grundsätzliche Bedenken äußerte und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung forderte, die die Eigenwasserversorgung und den Anschluss an die Fernwasserversorgung betrachtet. Gibt es schon – und zwar aus dem Jahr 2011, konterte Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs. Und Peter Brandner forderte, auch nicht neu, eine Zusammenarbeit mit dem Wasserbeschaffungsverband Albertshofen. Auch dies sei geprüft und nicht nur wegen des Maindükers wenig wirtschaftlich, so Fuchs.

Trotzdem wird, so das Ergebnis längerer Diskussion, die Wirtschaftlichkeitsberechnung neu aufgelegt und mit den Albertshöfern nochmals gesprochen. Bei einer Gegenstimme beschlossen die Räte, die nächsten Leistungsphasen für eine Wasseraufbereitungsanlage fortzuführen.