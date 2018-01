Weiter Wirbel um die Kinderkrippe

Der vorgesehene Neubau einer Kinderkrippe in Wiesentheid sorgte wieder für eine hitzige Debatte im Gemeinderat, der über 20 Zuhörer folgten.

Bürgermeister Werner Knaier (CSU) hatte als erstes den Punkt „Informationen und Richtigstellung“ auf der Tagesordnung, in dem er sich zu den Kosten des am westlichen Ortsrand in Richtung Feuerbach vorgesehenen Bauwerks äußerte.

Knaier monierte, dass die Opposition vom Bürgerblock in einer Versammlung, wie auch später auf einem Flugblatt Zahlen genannt habe, die falsch gewesen seien. Die Freien hatten angeprangert, der Krippenneubau würde mit Kosten von 2,3 Millionen Euro um rund 800 000 Euro teurer ausfallen, als geplant gewesen sei.

Knaier verwehrte sich außerdem dagegen, dass Planänderungen am Gemeinderat vorbei entschieden worden seien.

Zunächst erläuterte der Bürgermeister einzelne Kostenschätzungen der letzten Monate. Eine erste hatte im Sommer 1,247 Millionen Euro errechnet, mit Grundstück habe man bei 1,467 Millionen Euro gelegen. Zudem wurde eine Erweiterung im Dachgeschoss fest gelegt. Es stellte sich aber heraus, dass ein ebenerdiger Anbau kostengünstiger sei, also wurde dieser voran getrieben.

Modulare Bauweise

Im vergangenen September habe sich der Gemeinderat für eine modulare Bauweise der Krippe ausgesprochen, erinnerte Knaier, damit bei Bedarf auch eine spätere Nutzung als Kindergarten möglich sei.

Dass eine größere Kubatur notwendig ist, habe der Fördergeber anerkannt. Der Bürgermeister führte aus, dass die Baukosten in der Zwischenzeit gestiegen seien auf 460 Euro pro Kubikmeter umbauter Raum. Daraus ergebe sich der jetzige Betrag von 2,163 Millionen Euro.

Das Ganze sei im Gremium beraten und beschlossen worden, die Räte mögen „die Beschlüsse mal lesen, die gefasst wurden“, gab der Bürgermeister später mit.

Otto Hünnerkopf (CSU) sprang ihm zur Seite. Er gab zu bedenken, dass die Kosten pro Kubikmeter umbauten Raum allein von Juni bis jetzt um 40 Euro gestiegen seien. Damit komme man insgesamt in eine Größenordnung von rund 2,3 Millionen Euro. Der Bau sei bereits beschlossen. „Es gibt für mich nur diese Lösung und kein Zurück.“

Hünnerkopf riet, zügig ausschreiben, um voran zu kommen.

Der Sprecher der Freien Wähler, Michael Rückel, wies zurück, dass der Bürgerblock bei dem Ganzen falsche Zahlen aufgebracht hätte. Man habe sich lediglich auf die Berechnung vom Juli 2017 bezogen, in der von Kosten von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro die Rede war. Jetzt liege man bei fast 2,3 Millionen Euro. Das Rathaus solle zu den eigenen Fehlern stehen und nicht der Gegenseite den Schwarzen Peter zuweisen, monierte er.

Rückel störte, dass der Bürgermeister die Vergrößerung der Krippe schlecht kommuniziert und nicht richtig vorgetragen habe.

Gemeinderätin Maria Stadtelmeyer-Limbacher (CSU), die gleichzeitig Leiterin eines der Kindergärten im Markt ist, stellte die momentane Situation dar. Die Raumverhältnisse in den beiden Horten sei derzeit angespannt, alle sechs Kindergartengruppen seien bereits überbelegt.

Komplett ausgebucht

Bis Ende August seien die Plätze derzeit komplett ausgebucht, für das Kindergartenjahr 2018/2019 bestehe bereits eine Warteliste von zwölf bis 13 Kindern. Die Ausschreibung und damit der Bau müsse im Sinne der Kinder dringend auf den Weg gebracht werden.

Gemeinderat Frank Hufnagel (Bündnis 90/Grüne) stellte in dem gesamten Zusammenhang die erstellte Bedarfsplanung nach Kindergartenplätzen in Frage.

Seiner Ansicht nach gehe man von zu vielen aus. Hin und her ging es, als „Schaufensterrede“ bezeichnete später Michael Rückel Stadtelmeyer-Limbachers Plädoyer. Die Freien seien nicht Schuld daran, dass die Gemeinde lange kein Grundstück für den Bau vorzuweisen hatte.

Ratsmitglied Stefan Möhringer (CSU) stellte in den Raum, ob man lieber eine Minimalvariante beim Neubau favorisiere, oder die „zukunftsfähige.“ Eine Abstimmung zu dem Thema erfolgte nicht. Das hielt Bürgermeister Knaier für nicht notwendig, weil der Beschluss zum Bau der größeren Variante bereits gefasst sei. Auch der Förderantrag sei schon bewilligt. Er werde nun die Ausschreibung vorbereiten, beendete Knaier das über eine Stunde dauernde Wortgefecht.