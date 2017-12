MAINSTOCKHEIM vor 40 Minuten

Weißen Golf angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagnachmittag stieß auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Mainstockheim ein bisher unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Mercedes gegen einen geparkten weißen VW Golf eines 40-jährigen Mannes und richtete einen Schaden von 1500 Euro an. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.