Weinprinzessin: Wenka Feuerbach folgt ihrem Herzen

Die Prinzessin hat abgedankt, lang lebe die Prinzessin! Nach dreijähriger Amtszeit ist die Zeit der Obervolkacher Weinprinzessin Maria Leipold beendet. In einer feierlichen Zeremonie verabschiedete sich der Winzerverein Obervolkach von seiner Prinzessin und krönte noch wenige Minuten später die neue Weinhoheit, Wenka Feuerbach, zu ihrer Nachfolgerin.

Alles sind gekommen

Gefühlt halb Obervolkach und so gut wie alle Prinzessinnen der Mainschleife waren ins Pfarrheim nach Obervolkach gekommen, um „ihre Maria“ zu verabschieden und „ihre Wenka“ zu begrüßen. Es sei eine „wundervolle Amtszeit“ gewesen, so Maria in ihrer Abschiedsrede. Sie hatte schon als kleines Mädchen davon geträumt, irgendwann mal Prinzessin zu sein, was sich ja auch bewahrheitet habe. In ihren drei Jahren als Weinprinzessin sei sie unter anderem auch in Schwerin gewesen, „als Prinzessin dort zu leben, da hätte ich mich bestimmt wohl gefühlt“.

Erfahrungen gesammelt

Viele Erfahrungen würden ihr für immer in Erinnerung bleiben, „ich war gern Weinprinzessin in Obervolkach und ich war mit viel Herzblut dabei“. Auch habe diese Zeit ihr Selbstvertrauen gestärkt. Ihrer Nachfolgerin Wenka Feuerbach empfahl sie, möglichst sie selbst zu bleiben und sich nicht zu verstellen.

Gewinnendes Lachen

Was mit Sicherheit auch der Fall sein dürfte, zeigte sich die 18-jährige neue Weinprinzessin schon in ihrem ersten Auftritt sehr selbstbewusst, mit fester Stimme und einem so gewinnendem und strahlendem Lachen, dass sie schon bei ihrer Krönung als Gewinn für die Weinprinzessinnen der Mainschleife einzuordnen sein dürfte. „Ich folge meinem Herzen und mache das, wozu ich Lust habe“, hatte sie vor ihrer Krönung im Small-Talk mit dem Vorsitzenden des Winzervereins Obervolkach, Roman Jörg, verraten.

„Mein Herz hat gesagt, ich müsse es machen, also habe ich es auch gemacht“, antwortete Feuerbach auf Jörgs Frage, ob sie die neue Weinprinzessin sein wolle. Anfangs seien die Eltern skeptisch gewesen, doch mittlerweile gehören auch sie längst zu ihren vielen Unterstützern.

Zwei Mann an ihrer Seite

Die 18-Jährige leistet ein Freiwilliges Soziales Jahr in der TCM-Klinik am Steigerwald, spielt Korbball, fährt Inliner und liebt das Klavierspielen. Wie ihre Vorgängerin zeigte sie sich beruhigt, dass ihr gleich zwei „Body Guards“ an die Seite gestellt werden, nämlich die Symbolfigur „Obervolkacher Landsknecht“ im Doppelpack: Willi Bedenk und Michael Staudt. Sozusagen der „Secret Service des Winzervereins Obervolkach“.

Danke gesagt

Positive Worte und viel Dank kamen von den Grußwortrednern: von der fränkischen Weinkönigin Silena Werner, vom Vorsitzenden der Festgemeinschaft Obervolkach, Karlheinz Steinl, vom stellvertretenden Landrat Robert Finster, von Volkachs zweiter Bürgermeisterin Gerlinde Martin und von Volkachs Tourismuschef Marco Maiberger. Alle stärkten die neue Prinzessin beim Start in ihre Amtszeit. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Dorfmusikanten unter der Leitung von Elke Jörg. Roman Jörg führte als Moderator durch den Abend.