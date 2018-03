Weinprinzessin Elena Kahl regiert am Tannenberg

Der Iphöfer Stadtteil Nenzenheim hat eine neue Weinhoheit. In einer beeindruckenden Feierstunde im Feierwehr-Saal kürte Weinprinzessin Christina I. (Hartmann) am Samstagabend ihre Nachfolgerin Elena I. (Kahl) und setzte ihr die Krone als Zeichen ihres Amtes aufs Haar.

Die 19-jährige Kahl hat gerade ihre Berufsausbildung als Industriekauffrau abgeschlossen. Sie spielt in ihrer Freizeit Trompete und Posaune im Posaunenchor und ist bei Feuerwehr und der Dorfjugend aktiv.

Zunächst gab Christina Hartmann Einblicke in ihre einjährige Amtszeit und räumte ein, dass ihre 386 Tage als Weinprinzessin wie im Flug vergangen seien. Das Amt anzunehmen bezeichnete sie als die beste Entscheidung ihres Lebens. Das größte Erlebnis ihrer Amtszeit sei das 40. Weinfest in ihrem Heimatort gewesen. „München ist schön, aber hier bin ich daheim“, sicherte sich Christina, die in München arbeitet, den Beifall der Festgesellschaft. Botschafterin ihres Dorfes zu sein, sei die Erfahrung schlechthin gewesen.

Namens des Weinbauvereins und der Weinfestgesellschaft sprach der Vorsitzende Alexander Hansch den Dank aller Mitglieder aus. Christina habe jede Menge an Erfahrungen sammeln können, davon sei jede Minute eine Bereicherung für die Zukunft, die immer im Bewusstsein bleibe.

Der Vizepräsident des fränkischen Weinbauverbandes Andreas Oehm würdigte die Heimatverbundenheit von Christina Hartmann, die ihr Verständnis von Heimat sehr erfolgreich in die Welt hinausgetragen habe. Den Weinbauort Nenzenheim könne er nur beglückwünschen, dass alljährlich eine neue Weinhoheit bereitstehe.

Den Dank der Stadt Iphofen sprach Bürgermeister Josef Mend aus und hob hervor, dass alle bisherigen Weinhoheiten des Ortes von sehr hohem Niveau gewesen und stets fachlich kompetent aufgetreten seien. Mend zeigte sich davon überzeugt, dass Elena Kahl eine ebenso gute Vertreterin Nenzenheims sein werde.

Zahllose gekrönte Vertreterinnen aus den Weinbaugemeinden Frankens kamen zur Abkrönung von Christina Hartmann. Gleichzeitig versicherten sie, dass Christina auch ohne Krone in ihren Reihen jederzeit herzlich willkommen sei.