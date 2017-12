WILLANZHEIM vor 1 Stunde

Weinparadies als Genussort

Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert gab in der Sitzung des Gemeinderates Willanzheim bekannt, dass das Weinparadies, an dem die Gemeinde mit Hüttenheim beteiligt ist, vom bayerischen Landwirtschaftsministerium als einer der 100 Genussorte in Bayern auserkoren wurde.