Weinbauverein ehrt Männer der ersten Stunde

Zur Weihnachtsfeier trafen sich die Mitglieder des Weinbauvereins Obernbreit im Weinhof Ottenbreit. Geehrt wurden die noch lebenden Gründungsmitglieder, denn auf den Tag genau vor 35 Jahren hatten sich im Gasthaus zum Schwarzen Adler in Obernbreit 14 Landwirte und Winzer versammelt, um den Verein aus der Taufe zu heben.

Bürgermeister Bernhard Brückner betonte die Verdienste der Gründungsväter und die wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Weinbaus und des Vereins für die Gemeinde. Erwähnt wurde das Obernbreiter Weinfest, einer der jährlichen Höhepunkte im Dorfleben, bei dem der Verein Mitveranstalter ist.

Leonhard Löther gab in einem mitreißenden und kurzweiligen Vortrag einen Abriss über den Weinbau in Obernbreit damals und heute und über die Hürden, die vor 35 Jahren genommen werden mussten, um den Weinbau in Obernbreit wieder aufleben zu lassen, wird mitgeteilt.

Weinbauvereinsvorsitzender Christian Ottenbreit dankte den neuen Ehrenmitgliedern Karl Henninger, Eberhard Stintzing, Eduard Krammer, Leonhard Löther und Werner Ottenbreit sowie bei Wilhelm Gebhardt und Richard Baumgärtel. Die Geehrten ließen sich bei ausgewählten Tropfen der „Obernbreiter Kanzel“ und fränkischen Spezialitäten feiern.