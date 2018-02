Wein und Kunst an vier Stationen

Am Samstag, 24. März, laden der Rotary-Club Gerolzhofen-Volkach und die Tourist-Info in Volkach zur 5. Wein-Kunst-Rotation ein. An vier Stationen erwarten die Besucher der Benefiz-Aktion kulturelle, musikalische und kulinarische Erlebnisse. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Volkacher Marktplatz.

„Sopran trifft Gitarre“ heißt es an der ersten Station im Weingut Max Müller I. Hier erwarten Sopranistin Jennifer Müller und Gitarristin Barbara Hölzer die Teilnehmer. BR-Moderator Tilmann Schöberl will die Frage klären, warum Brot, Wein und Destillat so gut harmonieren. Im Museum Barockscheune lädt Stadtschreiber Niklas Probst zur Zeitreise durch die Stadtgeschichte ein und bei einer „Tour de Schlüsselloch“ im Hotel Vier Jahreszeiten öffnen sich Tür und Tor des Gebäudes. Beendet wird die Veranstaltung mit einem Brotzeit-Buffet ab 20 Uhr im Schelfenhaus, so die Pressemitteilung.

Karten (45 Euro) gibt es in der Touristinformation Volkach, Tel. (0 93 81) 74 01 12.