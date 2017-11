MAINBERNHEIM vor 1 Stunde

Wein, Speis‘ und Gesang in der Radlerherberge

(-ti) Mit „Wein, Speis‘ und Gesang“ lockt am Samstag, 11. November, der Arbeitskreis Kultur und Tourismus in Mainbernheim zu einer Veranstaltung. Der „bärige Abend“ findet laut Pressemitteilung ab 19 Uhr in der Radlerherberge Mainbernheim statt. Karten zu 15 Euro gibt es ab sofort im Rathaus oder bei Lebensmittel Fuchs.