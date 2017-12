Weihnachtsstimmung mit Lichterglanz und Budenzauber

Die historische Altstadt von Iphofen war am Wochenende Schauplatz des Weihnachtsmarkts. Rund 60 Aussteller verwandelten die Gassen in eine vorweihnachtliche Schatztruhe. Posaunenchöre aus Nenzenheim und Dornheim, der Jugendposaunenchor der Musikschule und die Hohenbühler Alphornbläser sorgten ebenso für Stimmung, wie Märchenlesungen, die Theatergruppe „Neue Iphöfer Bühne“ oder Kutschfahrten. Musikalische Höhepunkte waren das Konzert mit der Band „Dunkelschön“ und das Konzert des Musikzuges der Feuerwehr Iphofen in der Stadtpfarrkirche.