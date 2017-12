Weihnachtskonzert mit den Kleinsten

Zum Weihnachtskonzert lud die Musikschule Dettelbach/Schwarzach ins Historischen Rathauses Dettelbach ein. Die Beiträge zeigten die volle Bandbreite, die die Musikschule an Unterrichtsfächern zu bieten hat, wird mitgeteilt. Und auch mit dem zahlreichen Besuch ist die Schule zufrieden, ist der Meldung zu entnehmen.

Auch die jüngsten Musikschüler aus der Gruppe „Musikwichtel“, die ab einem Alter von 18 Monaten besucht werden kann, waren auf der Bühne. Zusammen mit den etwas älteren „Musikzwergen“ und den Kindern der Früherziehung trugen sie ein Lied mit Instrumenten und einen Tanz vor.

Außerdem gab es Beiträge von neu oder erst kürzlich etablierten Fächern zu hören. Sophie Schmitt spielte ein Weihnachtslied im Duett mit ihrer Lehrerin Nicole Schömig auf der Querflöte. Judith Bursch, die im September den Geigenunterricht begonnen hat, trug zwei russische Volkslieder vor. Die Schüler des Gesangunterrichts zeigten im Quartett ihr Können. Unterstützt von ihren Lehrern erfreuten sie das Publikum mit althergebrachten Weihnachtsliedern, zeigten sich aber auch moderner mit einem zeitgenössischen Arrangement von „Rudolph, the red-nosed Reindeer“.

Zwei der fortgeschrittenen Schüler trugen ebenfalls ihre Stücke vor, die sie auch für ihre Prüfungen in der Schule vorbereitet hatten, Lily Wild am Klavier und Benedikt Förster am Saxofon.