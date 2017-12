Weihnachtskonzert der Musikschule in der Rathaushalle

„Bald schon ist Weihnachten“ lautet das Motto, unter dem die Musikschule der Stadt Kitzingen am Freitag, 15. Dezember, in die Rathaushalle einlädt. Junge Musiker mit den unterschiedlichsten Instrumenten, bunt gemischte Ensembles sowie der Kinderchor erhellen die dunkle und kalte Jahreszeit aus musikalischer Sicht mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern und winterlicher Musik, heißt es in der Einladung. Das vorweihnachtliche Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.