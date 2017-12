Weihnachtsfrieden: Kontrahenten reichen sich die Hände

Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und eines wegen Körperverletzung, zwei Angeklagte und elf Zeugen: Zum Jahresabschluss hatte sich das Kitzinger Amtsgericht noch einiges vorgenommen. Am Ende ging es aber schneller als erwartet. Richter Peter Weiß schickte die Zeugen heim und stellte beide Verfahren ein.

Dumm gelaufen

Es ging um eine Geschichte, von der heute alle Beteiligten überzeugt sind: „Das hätte nicht so laufen müssen.“ Es war Ende April in Buchbrunn. Die Maifeier stand bevor, Konfirmation war auch – und Hektik. Betroffen davon war ein Autofahrer, der viel transportieren musste und in einer belebten Straße unterwegs war. Einem der Anlieger war er viel zu schnell. Der forderte ihn erst verbal auf, langsamer zu machen. Dann ging am vorbeifahrenden Auto möglicherweise ein Spiegel zu Bruch – das blieb am Ende offen. Die Folge war eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der erste Fall.

Fall zwei

Beim zweiten Fall ging es um Körperverletzung. Die hat sich der gestresste Autofahrer unmittelbar nach der Spiegelaffäre geleistet. Es kam offenbar zu Handgreiflichkeiten und wieder zur Anzeige, diesmal wegen Körperverletzung.

Widersprüchliche Aussagen

Es folgten zwei Strafbefehle und zwei Einsprüche. Damit landete die Sache vor dem Richter. Mit Blick auf die Akten und die widersprüchlichen Aussagen darin kam der Richter zu dem Schluss, dass es aufwändig werden könnte, die Sache bis ins umstrittene Detail aufzuklären. Dass es da nicht um „Schwerkriminalität“ geht, sah auch der Staatsanwalt so und war nicht abgeneigt, beide Verfahren ohne Urteil aus der Welt zu schaffen.

Schnelles Ende

Es folgte ein „informelles Rechtsgespräch“ zunächst unter den Juristen, dann mit den Angeklagten und schließlich ein schnelles Ende: Erst entschuldigte sich der eine Angeklagte für seine Überreaktion und die mögliche Sachbeschädigung, zog die Anzeige zurück und verzichtete auf alle zivilrechtlichen Ansprüche. Der zweite Angeklagte zog nach, entschuldigte sich ebenfalls für seine „stressbedingte Überreaktion“ und verzichtet auf Anzeige und Ansprüche.

Verfahren eingestellt

Damit war die Sache vom Tisch. Mit dem Einverständnis aller beteiligten stellte Richter Peter Weiß beide Verfahren ohne Auflagen ein. Die Zeugen konnten gehen. Die Verteidiger bedankten sich für die „sehr konstruktive Lösung“ und Richter Weiß hatte die letzten beiden Strafverfahren des Jahres rechtzeitig vor Weihnachten friedlich über die Bühne gebracht und stellte unwidersprochen am Ende fest: „Ich denke, das ist die sinnvollste Lösung.“