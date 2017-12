Weihnachtlicher Lichterzauber am Marktbreiter Schloss

Winterstimmung in Marktbreit am Wochenende: Die Marktbreiter Schlossweihnacht hatte wieder geöffnet. Mit einer Flaniermeile vom Musealen Weihnachtsmarkt im Malerwinkel, über das Rathaus bis zum Schlossplatz und dem Schloss selber empfingen die vielen Besucher Lichterglanz und Budenzauber. An festlich geschmückten Ständen wurden weihnachtliche Produkte, Geschenkartikel und regionale Köstlichkeiten angeboten. Dazu gab es Ponyreiten für die kleinen Gäste, das historische Karussell und Geschenke vom Nikolaus und seinen Engeln.