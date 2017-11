Weihnachtliche Chor- und Orgelmusik zur Marktzeit

(plo) Am Samstag, 19. Dezember, um 11 Uhr gestaltet der Kammerchor St. Johannes mit weihnachtlichen Chorsätzen aus verschiedenen Jahrhunderten die „Orgelmusik zur Marktzeit“ in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes. Dazu spielt Regionalkantor Christian Stegmann jeweils passende Orgelwerke und Improvisationen auf der Vleugels-Orgel, heißt es in der Einladung. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden für die Flüchtlingshilfe in Kitzingen werden erbeten.