(ela) Mehr als 60 liebevoll verzierte und mit Geschenken verpackte Schuhkartons schickten dieser Tage die Jungen und Mädchen der Grund- und Mittelschule Volkach auf eine weite Reise. Damit wollen sie, wie es in einer Mitteilung aus der Schule heißt, arme Kinder aus den Elendsvierteln Osteuropas und Südafrikas an Weihnachten eine Freude bereiten. Das soziale Hilfsprojekt „Weihnachten im Schuhkarton“ – die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not – wurde laut Mitteilung bereits zum zehnten Mal auf Initiative von Klassenleiter und Beratungsrektor Matthias Heldt an der Schule durchgeführt. Rektor Rainer Dotterweich zeigte sich sehr erfreut über die hohe Resonanz und dankte allen Kindern und ihren Eltern für ihre Hilfe.