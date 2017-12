Weihnachten im Führerhaus

Nur vereinzelt stehen an Heiligabend Lkw an der Rastanlage Haidt bei Kleinlangheim (Lkr. Kitzingen) auf den Parkplätzen. Sonst sind sonntags hier die Parkbuchten voll mit Brummis, die das Fahrverbot auf der Autobahn abwarten müssen. Doch wegen der Weihnachtsfeiertage durften schon seit Samstagnacht keine Lkw mehr fahren. Die wenigen Fahrer, die es bis dahin nicht geschafft hatten, nach Hause zu kommen, stellten über die Feiertage ihre Lkw ab und wurden von ihren Speditionen in Bussen von der Autobahn abgeholt. Nicht so Igor.

Der Ukrainer steht mit seinem 38-Tonner am Ende des Parkplatzes. Er ist mit Stückgut nach Osteuropa unterwegs und hatte am Samstagabend seine Fahrt in Haidt wegen des Fahrverbotes, das bis einschließlich Dienstag – dem zweiten Weihnachtsfeiertag – galt, unterbrechen müssen.

Am Heiligen Abend macht er sich ein „Festtagsmenü“: Auf einem Gaskocher kocht er sich Kartoffelschnitze, vermischt mit etwas Fleisch. Igor hat nicht mehr. Während die Autofahrer auf dem Weg in den Skiurlaub an der Raststätte ihr Essen und Trinken kaufen, muss Igor mit dem zurechtkommen, was er dabei hat. Weihnachtsstimmung? Fehlanzeige.

„Wird schon vorübergehen, die Zeit.“ Fernfahrer Igor aus der Ukraine über Weihnachten am Straßenrand

Nüchtern ist die Fahrerkabine eingerichtet. Kein Weihnachtsschmuck ziert den Bereich, wo Igor die nächsten Tage schlafen und Weihnachten verbringen muss. Emotionslos nimmt er das so hin. „Wird schon vorübergehen, die Zeit“, sagt er in einem Gemisch aus Englisch und Russisch.

Ganz anders hat es da Marek aus Tschechien. Er steht mit seinem Auflieger auf dem gegenüberliegenden Lkw-Parkplatz. Es ist ein modernes Fahrzeug, ausgerüstet mit Standheizung, Kaffeemaschine und kleiner Bordküche. Marek ist gut gelaunt. Er hat auf dem Lenkrad einen Laptop stehen und schaut sich Filme an. „Ich habe Luftfracht geladen und bin zum Flughafen Amsterdam unterwegs“, erzählt er. Marek ist einer der wenigen Lkw-Fahrer, die mit einer Sondergenehmigung über die Feiertage auf der Autobahn fahren dürfen.

Seit zehn Stunden steht er allerdings nun schon hier. Er muss seine Tagesruhezeit einhalten. Aber bald geht es weiter. Dass er Weihnachten auf der Autobahn verbringt, damit hat er keine Probleme. „Dafür zahlt mir mein Chef fast das Doppelte“, schmunzelt er, „und damit kann ich Ende des Jahres mit meiner Familie sehr gut nachfeiern!“

Auch in Mareks Lkw gibt es keine Weihnachtsdekoration. „Muss nicht sein“, meint er etwas schroff und man glaubt zu erkennen, dass er einfach keine weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen will.

„Man merkt eben doch den weihnachtlichen Frieden, auch auf den Straßen.“ Thomas Rennert, Autobahnpolizei Biebelried

Auf dem nahegelegenen Autohof Strohofer in Geiselwind ist die Situation ähnlich. Nur eine Handvoll Lkw stehen auf dem Parkplatz. Die Fahrer sind nicht vor Ort. Tankwart Wilhelm Mahr berichtet von einem ausgesprochen ruhigen Heiligabend. Er arbeitet gerne an solchen Feiertagen. „Seit über 15 Jahren schon“, ergänzt er. „Mir macht das nichts aus.“

Auch Michael Sillig, Straßenwachtfahrer vom ADAC, hat am 24. Dezember Dienst. „Ruhig geht's her“, meint er. Bislang musste er erst zwei Autofahrern helfen. Er freut sich auf das Weihnachtsfest, das aber erst am Abend nach Dienstschluss im Kreise seiner Familie beginnt. „Ab da übernehmen unsere jüngeren, unverheirateten Kollegen.“

Auch Thomas Rennert, Dienstgruppenleiter bei der Autobahnpolizei Biebelried, hat nichts Gravierendes zu vermelden. „Weniger als der übliche Polizeialltag unter der Woche“, sagt er. „Man merkt eben doch den weihnachtlichen Frieden, auch auf den Straßen“, so Rennert.