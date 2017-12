Eine festliche Stimmung herrschte in der evangelischen Kirche in Kleinlangheim beim Weihnachtskonzert mit dem Motto „Weihnachten früher und heute“ der Grundschule Kleinlangheim. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Walter Kress an der Orgel, Schulleiterin Nicole Achter an der Gitarre und allen Kindern der Grundschule Kleinlangheim. Durch das Programm führten Schüler der vierten Klasse. Gleich zu Beginn sangen alle Kinder mit viel Begeisterung das schwungvolle Lied „Vor 2000 Jahren“, das die Zuhörer an die Geburt Christi erinnern wollte. Dem schlossen sich ein bunter Mix aus traditionellen und modernen Weihnachtsliedern und -gedichten an. Bei den klassischen Weihnachtsliedern, wie „Oh du fröhliche“ und „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, stimmten alle Gäste mit ein. Mit dem Lied „Halleluja“ endete das Konzert, das die Zuhörer in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzte. Am Schluss gab es Applaus für die mitwirkenden Künstler. Nach dem Konzert lud der Elternbeirat in die Kirchenburg Kleinlangheim ein, um dort den Abend im gemütlichen Beisammensein bei Gesprächen ausklingen zu lassen, so die Mitteilung der Schule.