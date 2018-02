Weichen für 44 neue Bauplätze gestellt

Zügig voran geht die Ausweisung des neuen Baugebiets „Etterswasen II“ in Gerlachshausen. Im Nordosten des Ortsteils von Schwarzach am Main – zwischen der Dimbacher Straße und dem Ägidiusweg – entstehen 44 Bauplätze, die in zwei Bauabschnitten erschlossen werden. Der Bereich wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. In der Sitzung des Schwarzacher Marktgemeinderats stellte das Planungsbüro Glückert (TIG) nun den Vorentwurf des Bebauungsplans vor.

38 600 Quadratmeter Bauland

Bürgermeister Volker Schmitt nannte die Eckdaten: Das Bauland habe eine Größe von 38 600 Quadratmetern, die Bauplätze seien zwischen 600 und 900 Quadratmeter groß, im Durchschnitt 729 Quadratmeter. Im Norden, am Rand des Baugebiets, solle ein Regenrückhaltebecken entstehen. Die verkehrstechnische Erschließung geschehe über einen Kreisverkehr, der unmittelbar an die bestehenden Wohngebiete „Aspel I“ und „Aspel II“ angrenzt.

„Diese Erschließung über einen Kreisel macht Sinn“, erläuterte Planer Tobias Schramm (TIG), der die Details der Planungen präsentierte. Die Fahrbahnbreite im Baugebiet betrage 6,5 Meter, die Zufahrt ins Neubaugebiet am Kreisverkehr werde einen Meter schmaler. Die Straßen in „Etterswasen II“ bilden einen Ring, der durch zwei weitere Straßen durchkreuzt werde. Diese werden als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut.

25 Parkbuchten und drei Fußwege

Parkbuchten nach Vorbild von „Aspel I“ und „Aspel II“ sollen den Anwohnern und ihren Besuchern Stellflächen für ihre Fahrzeuge bieten. Schramm sieht im Bebauungsplan 25 Längsparkplätze entlang der Straßen im öffentlichen Verkehrsraum vor. Drei Fußwege verbinden das neue Bauland mit dem Ägidiusweg und der Dimbacher Straße. Über die Gestaltung des neuen Kreisverkehrs soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

„Die aktuelle Situation im Ägidiusweg wird sich nicht ändern“, antwortete Schramm auf die Bedenken von Pater Christoph Gerhard. Das Ratsmitglied aus der Abtei machte sich Sorgen, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge durch das neue Baugebiet in der Nutzung des Ägidiuswegs behindert werden könnten. Einstimmig fasste das Ratsgremium den Aufstellungsbeschluss für das Plangebiet „Etterswasen II“ und erließ zur Sicherung der Planung eine Veränderungssperre. In der nächsten Sitzung soll der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst werden.

Ägidiusweg: landwirtschaftlicher Verkehr frei

Zusätzlich stehen Veränderungen beim Verkehr auf dem Ägidiusweg in Gerlachshausen an. Dort wird das Verkehrszeichen „landwirtschaftlicher Verkehr frei“ angebracht. Für die Zeit der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt (Schweinfurter Straße) wegen Kanalsanierungsarbeiten bleibt der Ägidiusweg eine Einbahnstraße ortsauswärts in Richtung Schleusenanlage.

Neben der Diskussion über das Baugebiet wurden im Rat diverse kleinere Entscheidungen gefällt. So beteiligt sich der Markt Schwarzach auch in diesem Jahr an der Freizeit-Buslinie „Mainschleifen-Shuttle. Die Saison für die Fahrgäste beginnt am 10. Mai und endet am 14. Oktober. Sollten wider Erwarten ÖPNV-Mittel gekürzt werden, hat Schwarzach eine Ausstiegsklausel.

Keine Beeinträchtigung des Ortsbilds

Die Abtei Münsterschwarzach will das Sockelgeschoss der Pförtnerwohnung im Verwaltungsbau zur Unterkunft für 16 Flüchtlinge umnutzen, die momentan bereits im Klosterareal untergebracht sind. Der Gemeinderat stimmte der Nutzungsänderung einhellig zu. Gebaut werden soll in Düllstadt, wo die Gärtnerei Johannes Hartmann ein Blockheizkraftwerk errichten will. Der Pufferspeicher hat eine Höhe von zwölf Meter. Außerdem soll ein unterirdischer Öltank installiert werden. Die Ratsmitglieder sahen keine Beeinträchtigungen des Ortsbilds und hatten deshalb keine Einwendungen.

Die EDV-Anlage im Rathaus ist an ihre Grenzen gestoßen. Damit die Verwaltung weiter problemlos arbeiten kann, beschloss das Ratsgremium die Neuanschaffung von Hardware einschließlich Server und zwölf Rechnern zum Preis von 26 000 Euro. Finanzielle Erleichterungen gibt es durch die Regierung von Unterfranken, die eine Förderung von acht Schulklassen an der Grundschule Schwarzacher Becken zugesagt hat. Bisher wurden nur sieben Klassen gefördert.