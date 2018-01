Wechsel bei der Autobahnpolizei: Hornung folgt auf Böhm

Abschieds- und Willkommensgruß bei der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Würzburg-Biebelried: Am Donnerstag wurde ihr bisheriger Leiter, Klaus Böhm, offiziell verabschiedet. Seine Stelle übernimmt nun Willmut Hornung.

An der Schnittstelle von A3 und A7

Vertreter von Polizeidienststellen, Rettungskräften und der Autobahndirektion kamen am Donnerstag zu einer Feierstunde ins Alte Rathaus nach Kürnach, das sich die Polizei wegen seiner Lage nahe der Autobahnen A 3 und A 7 als Veranstaltungsort ausgesucht hatte.

Verkehrssicherheit und Kriminalitätsbekämpfung

Polizeipräsident Gerhard Kallert nahm auch deshalb auf Kürnach Bezug, weil der Landkreis Würzburg aus Sicht der Polizei der sicherste in ganz Unterfranken ist. Kallert nannte die beiden Hauptaufgaben der VPI Würzburg-Biebelried: Verkehrssicherheit und Kriminalitätsbekämpfung. Da die unterfränkischen Autobahnen wegen ihrer zentralen Lage zu den meistbefahrenen in Europa gehören, konzentriere sich dort nicht nur der Verkehr, sondern auch die Kriminalität. „Tätergruppen jeglicher Couleur“ seien entlang der Fernstraßen aktiv. Umso mehr freute sich Kallert darüber, dass die VPI bei den Straftaten hohe Aufklärungsquoten vermelden könne.

Der neue Leiter

Polizeioberrat Hornung ist 45 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie im Landkreis Haßberge. Sein beruflicher Weg führte ihn über die Bereitschaftspolizei in Nürnberg, die Polizeiinspektion Würzburg-Land, die Einsatzzentrale der ehemaligen Polizeidirektion Würzburg, die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg ins Präsidium. Im Rahmen seines Aufstiegs in den höheren Dienst absolvierte Hornung ein halbes Jahr als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Karlstadt, bevor er ein zweijähriges Studium an der Polizeihochschule Münster anhängte. Hornung bringt neben der Theorie mittlerweile reichlich Erfahrung in Leitungsfunktionen mit.

Böhm leitet nun die größte Polizeidienststelle

Sein Vorgänger, Polizeidirektor Klaus Böhm, ist bereits im November 2017 zum Leiter der größten bayerischen Polizeidienststelle berufen worden, der Inspektion Würzburg-Stadt.