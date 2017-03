Wechsel: Jugendfeuerwehrler zelten in Albertshofen

Rund 3400 Feuerwehrler gibt es im Landkreis Kitzingen, rund zehn Prozent davon sind Frauen. Das gab Kreisbrandrat Roland Eckert am Freitagabend bei der Kommandantendienstversammlung in Mainbernheim am Freitagabend bekannt. Ein Blick in die Runde zeigte: Ob auch in der Kommandanten- und Kreisführungsebene die zehn Prozent Frauenanteil erreicht wird, ist fraglich. Immerhin: Mit Landrätin Tamara Bischof ist die oberste „Chefin“ der Feuerwehren im Landkreis weiblich.

Es war eine Routineversammlung ohne große Höhepunkte, aber mit einigen interessanten Informationen – nicht nur für Feuerwehrler. So konnte Kreisjugendwart Thomas Grimmer in Sachen Jugendzeltlager der Feuerwehren Entwarnung geben: Für den Zeltplatz in Fahr ist Ersatz gefunden. Schon in diesem Jahr wird es wieder ein Lager geben, diesmal in Albertshofen nahe dem Main. „Es geht weiter mit dem Zeltlager“, sagte Grimmer.

Anstelle der Johannisfeier wollen die Jugendbetreuer in diesem Jahr einen Kreisjugend-Feuerwehrtag veranstalten. Der soll am 3. Juni rund ums Kitzinger Feuerwehrhaus statt finden und in Form einer „Lagerolympiade“ mit viel Sport und Spaß durchgeführt werden.

Immerhin gibt es im Landkreis 700 Jugendliche bei den Feuerwehren und davon sind 232 Mädchen. Von den 103 Feuerwehren haben 88 eine Jugendgruppe, wichtig für die Gewinnung von Nachwuchs. Die restlichen Wehren könnten sich – so die Anregung Grimmers – zusammenschließen, um gemeinsam Jugendgruppen zu gründen. Nicht ganz unumstritten, das hatte zuvor schon Eckert dargelegt, sind die bei einigen Wehren im Aufbau befindlichen Kinderfeuerwehren. Eckert äußerte die Hoffnung, dass hier nicht allzu hohe Auflagen kommen.

Um für Katastrophen gerüstet zu sein, werden demnächst im Landkreis zwei weitere Feuerwehrfahrzeuge beschafft: Zum einen ein Hochwasserfahrzeug noch in diesem Jahr und ein Katastrophenschutzfahrzeug wohl 2018. Wie nah solche Ereignisse sein können, zeigte der Tornado am Donnerstag in Kürnach.

Immer besser arbeitet laut Eckert die Integrierte Leitstelle in Würzburg, die für die Alarmierung der Wehren zuständig ist. Zwar hakt es noch an der einen oder anderen Stelle, doch wird weiter an der Optimierung gearbeitet. Auch wenn es manchmal schwer falle, sei es sicher besser, „ein schon stark durch Brand in Mitleidenschaft gezogenes“ Fahrzeug kontrolliert ausbrennen zu lassen, als Löschschaum in Einsatz zu bringen, so der Kreisbrandrat. Schaumeinsatz berge immer Umweltgefahren – Nutzen und Schaden sollten abgewogen werden.

Der demoskopische Wandel macht auch vor den Feuerwehren nicht Halt und so geht Eckert davon aus, dass Wehrleute demnächst bis zum 65. Lebensjahr aktiv Dienst tun können. Probleme sieht der Fachmann künftig bei der Kostenerstattung von Einsätzen, denn Hausnotrufe, Rauchmelder und auch automatische Notrufe aus Fahrzeugen werden die Feuerwehren vor neue Aufgaben stellen.

Insgesamt hatten die Wehren im vergangenen Jahr rund 700 Einsätze, von denen 300 der Brandbekämpfung dienten, 380 technische Hilfeleistungen waren. Da ist die Zusammenarbeit mit Polizei, Rotem Kreuz, technischem Hilfswerk und auch der Notfallseelsorge unabdingbar. Und wie immer zu den Dienstversammlungen hatten auch diese Organisationen Vertreter geschickt.

19 Ehrenamtliche und sechs hauptamtliche Notfallseelsorger gibt es im Landkreis, wie Alfred Schnabel berichtete. Insgesamt hatte die Organisation im Vorjahr 77 Einsätze und arbeitet dabei eng mit den örtlichen Pfarreien zusammen.