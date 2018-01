Was wird aus der Skaterfläche?

Wie stellen sich die Wiesentheider ihre Skater- und Basketballfläche am Mehrgenerationenplatz in Zukunft vor? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Workshop, zu dem der Jugendreferent der Gemeinde, Andreas Laudenbach, zusammen mit dem Jugendtreff „Häng Up“ einlädt. Das Ganze findet am Montag, 22. Januar um 18 Uhr direkt vor Ort in der Kolpingstraße statt.

Die Fläche im Ortskern soll weiter entwickelt werden, wie Jugendreferent Laudenbach sagt. „Als der beliebte Platz im Wiesentheider Ortskern vor einigen Jahren errichtet wurde, waren sich die Beteiligten bei einem ersten Workshop einig, dass der Platz nach und nach wachsen soll“, erinnert er. Laudenbach sieht es als großen Vorteil, dass man sich damals gegen einen bereits fertig konzipierten und vorgegebenen Vorschlag ausgesprochen habe. „Diese Entscheidung gibt uns nun den Raum, den Platz nach den Wünschen der Wiesentheider weiterzuentwickeln.“ Entsprechende Gelder hat der Gemeinderat bereits im Haushalt berücksichtigt.

So lädt der Jugendtreff „Häng up“ mit dem Jugendreferenten alle Bürger zu dem Treffen am Montag, ein. Im vergangenen Jahr wurden bereits die gewünschten Spiel- und Fitnessgeräte angeschafft. Diesmal geht es um die Detailplanung zur Aus- und Umgestaltung des Basketballfeldes und der momentanen Skaterfläche, sowie auf die Möglichkeiten zur Beschattung des Kinderspielbereiches. Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren, sowie alle Kreativen und Interessierten sind schon im Vorfeld aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche per E-Mail an den Jugendtreff „Häng up“ zu schicken unter der Mailadresse jugendtreff@wiesentheid.de.