Was soll ich einmal werden?

(ela) „Interesse wecken – Kontakte knüpfen – Einblicke gewinnen“ lautete das Motto der Berufsorientierungstages für Schüler der 9. und 10. Klassen der staatlichen Realschule Kitzingen. Dort waren Unternehmen aus der Region zu Gast. Sonja Dehm, Lehrerin für Wirtschaftswissenschaft und Beauftragte für die berufliche Orientierung an der Realschule Kitzingen, organisierte über 60 Vorträge von den unterschiedlichsten Firmen, außerdem stellten sich 20 Unternehmen an Informationsständen vor, so eine Mitteilung der Schule. Seit der Berufsorientierungstag vor über 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, hat er sich stetig weiterentwickelt. Das Ziel der Begegnung zwischen den Unternehmen mit ihren vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch mit Institutionen wie zum Beispiel die Handwerkskammer und den weiterbildenden Schulen aus der Umgebung, ist nach wie vor das gleiche wie 1994. Schüler und Eltern erhalten einen Einblick in die Berufswelt durch Vorträge, Infostände oder spielerische Übungen. Ein reger Austausch fand zwischen potenziellen Auszubildenden und Arbeitgebern statt, Kontakte wurden geknüpft, mögliche Bedenken konnten aus dem Weg geschafft werden. Zudem konnten sich Wirtschaft und Schule austauschen.