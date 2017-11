Was die Bürgerinitiative wirklich will

Falsch verstanden sehen sich die Initiatoren der Bürgerinitiative „Pro Mainstockheim“ durch eine Überschrift in der Mainpost am 28. Oktober. „Bürgerbegehren gegen Baugebiet“ entspreche nicht ihrer Intension, so Holger Winkler und Werner Siebert in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

In der Gemeinderatssitzung am 26. Oktober hatte Siebert offiziell eine Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren an Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs überreicht. Derzeit wird von der Verwaltung und der Rechtsaufsicht am Landratsamt die formelle Zulassung des Bürgerbegehrens geprüft. Eine Entscheidung über diese Zulassung trifft der Gemeinderat am kommenden Donnerstag in öffentlicher Sitzung.

Die Bürgerinitiative, so Siebert und Winkler, ist mit ihren Bürgerbegehren nicht grundsätzlich gegen ein Baugebiet in Mainstockheim. Sie sind vielmehr für einen Planungsstopp für das geplante Baugebiet Wunn II, das in der Endstufe 180 Baugrundstücke enthalten soll Die erste Ausbaustufe mit rund 30 Einheiten hat zwischenzeitlich im Gemeinderat die letzte Hürde genommen. Erst wenn eine Reihe von Forderungen der Initiative erfüllt ist, können die Mitglieder der Ausweisung von neuen Bauplätzen in Mainstockheim zu stimmen.

Da ist zum einen die „Nachhaltige Aufwertung des Altortes“. Nach der Erstellung eines Leerstandskatasters sollen Planungen wieder mehr Leben in den Altort Mainstockheims bringen. Weiter wollen die Initiatoren „die Vorlage der Folgekostenrechnung des Baugebietes für die Gesamtbürgerschaft“. Wie wirken sich mehr Bürger auf die Kläranlage, auf den Kindergarten und ähnliche Gemeindeeinrichtungen aus, so die Frage.

Eine weitere Voraussetzung für die Zustimmung ist die „längst fällige Entschärfung der Hochwassersituation für den Altort“, wobei weniger die Gefahr vom Main gemeint ist. Es geht vielmehr um die Folge von Starkregenfällen, etwa im Bereich des Riedbachs, der erst in diesem Jahr Keller flutete und Schlamm hinterließ.

Der vierte wichtige Punkt für die Initiative ist der Verkehr zum geplanten Baugebiet, der derzeit noch über den Haselberg laufen soll. Hier müsste grundsätzlich eine Alternative gefunden werden.