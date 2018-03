Was den Franken alles blüht

Wenn Jean-Frédéric Waldmeyer über sein Produkt spricht, dann glaubt man, einen Winzer oder Sommelier vor sich zu haben. Der Mann mit dem weichen französischen Akzent steckt die Nase in ein kleines Glas und erkennt darin „leichte Karamellnoten“ – in einem anderen „kräftige, erdige Töne von Lakritz“.

Doch es ist nicht goldener Wein, den Waldmeyer an seinem Stand auf der Iphöfer Feinschmeckermesse kredenzt. Es sind hauchzarte, tiefrote Fäden – mit das wertvollste Gewürz, das die Natur zu bieten hat. Ein Gramm davon verkauft Waldmeyer für 26 bis 29 Euro. Er sagt: „Unser Produkt ist immer mit vielen Gesprächen verbunden.“ Waldmeyer spricht gerne und viel.

Exotik aus Mittelfranken

Wer Safran hört, hat Bilder flirrender Exotik im Kopf: bedächtige Gewürzkarawanen, orientalische Basare – aber nicht unbedingt eine windschiefe Wiesenfläche im mittelfränkischen Feuchtwangen. Dort bauen Waldmeyer und seine Frau Christina auf einem Viertelhektar Krokusse an. Im Spätherbst wird daraus ein lilafarbenes Blütenmeer, dann ist es Zeit für die Ernte. Bis zu fünf Wochen lang pflücken die beiden Tag für Tag die Blüten ab, die sich in der Nacht geöffnet haben, legen sie sorgfältig in kleine Körbe und bringen sie nach Hause. Freunde helfen dabei, die Fäden – jeweils drei pro Blüte – zu zupfen. Für ein einziges Gramm Safran benötigt Waldmeyer zwischen 600 und 800 Fäden.

Ein Dutzend deutsche Safran-Pioniere

Waldmeyer und seine Frau gehören zu rund einem Dutzend Pionieren in Deutschland, die sich im rauen mitteleuropäischen Klima auf schwieriges Terrain gewagt haben. Safran in Franken – das klingt wie Bananen in Bottrop, nach einer verrückten Idee, und als solche versteht Waldmeyer sie noch immer. Im Hauptberuf arbeitet er weiterhin im Innendienst eines Unternehmens, der Safrananbau ist ein Liebhaberprojekt, ein spannender Nebenerwerb, der sich aus einer glücklichen Fügung ergeben hat: Seine Frau hat vor Jahren von ihrer Familie einen Bauernhof geerbt, nichts Großes, aber Grund genug, mit den vier Kindern von Frankreich – der Heimat ihres Mannes – nach Franken zurückzukehren.

Leichter Einstieg möglich

Schon ein paar Jahre zuvor hatte Waldmeyer damit begonnen, auf einem Feld bei Feuchtwangen 50 000 Blumenzwiebeln einer speziellen Krokusart auszubringen. Warum ausgerechnet Safran? „Weil der Einstieg möglich war, ohne groß zu investieren“, sagt Waldmeyer. „Wir brauchten keine Maschinen, keine Halle, wir konnten alles von unserem Wohnzimmer aus steuern.“

Die Durchschnittsernte eines Jahres liegt im mild-warmen Klima Irans, Afghanistans oder Nordafrikas bei zwei bis zehn Kilo je Hektar, Waldmeyer bringt es auf „einige hundert Gramm“, die er auf Messen wie in Iphofen oder Märkten in München und Heilbronn verkauft. Die Fäden müssen nach der etwa vier Monate trocknen. Dann kann man riechen, wie sich ihr Aroma verändert. Junger Safran hat eine überraschend milde, leicht süßliche Note, kaum vergleichbar mit der Ware aus dem Supermarkt. Je reifer der Safran, umso intensiver sein Aroma.

Interessiertes und konsumfreudiges Publikum

Iphofen ist für Waldmeyer und seine Frau ein ebenso spannender wie wichtiger Markt. In der Halle trifft sich an den zwei Messetagen viel interessiertes, konsumfreudiges Publikum, das die sechs Euro Eintritt nicht scheut und gerne auch etwas mehr mitnimmt. Schließlich ist dazu nur alle zwei Jahre Gelegenheit. Wie nachhaltig die Messe dennoch im Gedächtnis verankert ist, zeigt sich an der kleinen Anekdote, die Hubert Bittlmeyer erzählt hat. Der Amtschef aus dem bayerischen Landwirtschaftsministerium war vor zwei Jahren schon einmal zur Eröffnung da, damals mit seinem zwölfjährigen Sohn. Der konnte diesmal nicht mitkommen, bat den Vater aber sehr wohl darum, ihm ein paar ausgesuchte Delikatessen mitzubringen. „Vokabeln und Formeln aus der Schule hat er nach zwei Wochen vergessen, aber an Schinken vom Eichelschwein oder bestimmte Schokolade aus Iphofen kann er sich erinnern.“

Kurzfristig verhindert

Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hatte bereits zugesagt, war dann aber wegen eines Termins mit seiner österreichischen Amtskollegin kurzfristig verhindert. Bittlmeyer vertrat ihn gerne. Die Messe mit ihren mehr als 40 Ausstellern treffe den Trend der Zeit und „das, was Menschen erwarten, wenn sie von Lebensmitteln sprechen“: Salami vom fränkischen Hochlandrind, Würz- und Chili-Pasten, Kakao- oder Quittensirup auf Essigbasis, handgemachte Trüffelpralinen, Bauernhofpizza, Schokoladen-Marzipan – alles biologisch erzeugte und schonend veredelte Produkte aus der Genussregion Franken, die heute selbst Whisky und Safran herzustellen vermag und damit die These von Landrätin Tamara Bischof bestätigt: „Wir brauchen gar keine externen Produkte, weil wir in Franken alles haben.“