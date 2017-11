Warum sich Ölfarben und Rotwein nicht vertragen

Man kennt ihn als Teufelsgeiger – jetzt präsentiert sich der Kitzinger Florian Meierott zunehmend auch als Maler. Am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr eröffnet er in der Villa Paganini in Kitzingen seine Ausstellung.

Frage: Wann haben Sie Ihre malerische Leidenschaft entdeckt?

florian Meierott:

Ich habe eigentlich schon von Kindheit an immer gerne gemalt. Richtig losgelegt habe ich dann zu Beginn meines Studiums in Karlsruhe. Privat bewegte ich mich oft im Dunstkreis der Kunsthochschule und hatte auch die Gelegenheit, viele der dortigen Kunstprofessoren privat kennen zu lernen.

Warum haben Sie so lange nichts mehr gemacht?

Meierott

: Ich war jahrelang auf der Suche nach einem großen Atelier. Wenn man so malt, wie ich, kriegt man schnell mit der Familie Ärger, weil das ganze Wohnzimmer verkleckst ist. Vor meiner Zeit in Franken habe ich zwei Jahre in einem Atelier gewohnt.

Was war der Anstoß, wieder loszulegen?

Meierott:

Der Maler in mir wollte einfach wieder raus. Das ist in der Kunst so, das kann man nicht erklären.

Wie viele Bilder sind in der Villa in Kitzingen entstanden?

Meierott:

So an die 50 werden es schon sein.

Wenn ich meine Werke beschreiben müsste . . .

Meierott:

Ich bin der neue junge Wilde. Ich habe da keine Hemmungen, und ich glaube, das löst den Spaß beim Betrachter aus.

Wann küsst Sie die Mal-Muße?

Meierott:

Da das Atelier im Haus ist, kann ich spontan an einem Bild weiter malen, wenn ich Zeit und Lust habe. Übrigens stimmt beim Malen das Klischee von dem Rotwein trinkenden Künstler – leider – nicht. Die Ölfarben sind im Gebrauch zu heikel, da muss man mehr mit viel Kaffee malen.

Wie ist das mit den Einfällen – kommen die einfach so?

Meierott:

Manchmal muss man lange bei einem Bild warten, da steht ein begonnenes Werk über ein Jahr im Atelier und auf einmal hat man die zündende Idee. Manchmal hat man auch ein Bild im Kopf, und dann geht alles viel schneller. Da gibt es keine Grundregel. Genau das macht ja das Malen so spannend.

Wie lange arbeiten Sie an einem Bild?

Meierott:

Da ich ausschließlich mit Öl Male, müssen die einzelnen Schichten zwischendrin trocknen. Das ein Bild manchmal erst nach einem Jahr das Atelier verlässt, ist keine Seltenheit.

Was sagt uns das Thema der neuen Ausstellung?

Meierott:

Ich habe oft Frauen als Motiv in meinen Bildern. Außerdem hat sich wegen der Weinpräsentation der Titel angeboten.

Deshalb freue ich mich auf den 26. November . . .

Meierott:

Wir wohnen jetzt seit drei Jahren in der Villa Paganini und können jetzt wirklich einmal eine Eröffnungsveranstaltung machen. Natürlich freue ich mich besonders, dass unsere Landrätin Frau Bischoff auch mit dabei ist. Da wir ja tolle Musik mit dabei haben, wird es sicher ein schöner Ausklang mit tollen Gesprächen und vielen interessanten Leuten. Frau Liane Thau wird die Laudatio halten.

Wie sieht es mit dem Verkauf aus?

Meierott:

Meine Frau, die ja auch mein Management macht, drückt es so aus: Ich verdiene mit meiner Ölmalerei sogar noch mehr als mit meinem Tennisspiel.

Das bisher schönste Lob – und die schlimmste Kritik?

Meierott:

Am meisten freue ich mich natürlich, wenn Laudatoren oder andere professionelle Künstler meine Arbeit loben. Wenn man als Quereinsteiger professionell genannt wird, ist das natürlich das Größte. Aber ich bin natürlich immer offen für konstruktive Kritik. Und ich bin immer bereit zu lernen und mich weiter zu entwickeln. Bei einer der letzten Ausstellungen kam ein Herr zu mir und sagte, dieses Bild könnte ja auch ein kleines Kind gemalt haben; da gäbe es keinen Unterschied. Ich antwortete ihm, dass ich seine Kritik als größtes Lob empfände. Zu seiner großen Überraschung wurde dieses Bild allerdings kurz danach verkauft.

Wie lange läuft die Ausstellung?

Meierott:

Normalerweise ist ja Musik und Unterrichtsbetrieb in den Ausstellungsräumen. Falls sich aber jemand konkret für Bilder interessiert, kann er sich gerne bei uns melden.

Wie kam es zum 'eigenen' Wein?

Meierott:

Ich mache ja immer wieder gerne Kunstaktionen zu unserer fränkischen Gegend. Da ich den Wein ja schon gespielt habe, lag es nahe, ihn jetzt zu bemalen. Da das Restaurant "zum Stern" in Sulzfeld unser Lieblingslokal ist, ist es natürlich toll, wenn man noch einen extra Bezug zum Winzer hat.

Derzeit male ich . . .

Meierott:

. . . das letzte Bild für die Ausstellung, es trägt den Titel: der Streit der Königinnen beim Bade.

Meine nächsten Projekte sind . . .

Meierott:

Ich habe nächstes Jahr fünf verschiedene Einzelausstellungen. Da muss ich noch ein bisschen vormalen . . .