Warum Thomas zur Mechthild wird

Was ist das Salz des Lebens? Für Thomas Sauerbrey ist die Antwort klar: Die Vielfalt der Menschen. Sauerbrey muss es wissen: Immerhin ist er Koch und weiß, wie fad vieles ohne Salz schmeckt. Der 50-jährige Betreiber des Brunnenhofs in Handthal (Landkreis Schweinfurt, an der Grenze von Unter- zu Oberfranken) kennt die unterschiedlichsten Menschen – und er möchte Brücken zwischen ihnen schlagen. „Gerade heute dürfen Begriffe wie Toleranz und Inklusion keine leeren Worte bleiben.“

Deshalb lädt Thomas Sauerbrey zusammen mit seinem Partner Christian Hemmert und mit dem Schirmherrn, dem Wiesentheider Bürgermeister Werner Knaier, zu einer besonderen Show-Nacht ein: zum 10.Varieté for Charity (früher: Nacht der Toleranz).

Vorurteile abbauen

Varieté – das klingt nach Ungezwungenheit, Spaß, Lebensfreude. „Genau das soll es sein: ein Abend, an dem Menschen sich von tollen Show-Acts begeistern lassen und zwanglos aufeinander zugehen können. Rasse, Herkunft, Sexualität, Religion, Alter oder Geschlecht – total egal.“

Weltoffenheit also. Aber ist die im 3. Jahrtausend nicht längst Standard? Thomas Sauerbrey und Christian Hemmert schütteln nachdenklich die Köpfe. Wer anders ist als der deutsche Durchschnitt, der hat es hierzulande immer noch – oder gerade wieder – schwer. Sauerbrey und Hemmert sind seit 23 Jahren Partner, privat und beruflich. Sie wissen: Vorurteile sind weiterhin gang und gäbe. Nicht nur gegen Homosexuelle, sondern gegen alle Minderheiten und Randgruppen. „Mit manchen Leuten geht regelrecht die Fantasie durch“, sagt Christian Hemmert. Von „Travestie“ zum Beispiel hätten manche Menschen eine ganz komische – völlig falsche – Vorstellung.

Travestie kommt vom französischen „travesti(e)“ und heißt „verkleidet“. Das Wort bezeichnet eine Bühnenrolle, die von einer Person des anderen Geschlechtes gespielt wird. Dass das richtig spaßig sein kann, hätte Christian Hemmert früher nicht geglaubt. „Ich fand das immer eher peinlich.“ Doch dann, an Fasching vor zehn Jahren, verwandelte eine befreundete Kosmetikerin Thomas Sauerbrey in eine Frau, genau gesagt in eine Weinkönigin, stilecht mit blonder Mähne und „Mechthild“-Schärpe überm Kleid. „Mechthild Lavette“ war geboren. „Keiner hat mich erkannt“, erzählt Sauerbrey lachend. „Das war genial und hat mir so richtig Spaß gemacht.“

Programm mit Überraschungen

Einige Zeit später hatte eine Freundin Geburtstag. Sauerbrey, der 1,90 Meter lange Hüne, beschloss, ihr ein Ständchen zu singen und dafür Hildegard Knef ein bisschen umzudichten: „Für Dich soll?s rote Rosen regnen.“ Für den Spaß bekam „Mechthild“ so viel Applaus, dass Sauerbrey danach in die Vollen ging und sogar Gesangsunterricht nahm – für den nächsten Auftritt.

So wurde aus einem Gag die Gastgeberin der „Varieté for Charity“. „Die Mechthild gibt es nur an diesem Abend, ansonsten laufe ich nicht in Stöckelschuhen rum“, stellt Thomas Sauerbrey klar. „Übrigens haben wir auch ganz bürgerliche Ehemänner und Väter mit einem tollen Travestie-Programm.“

Die erste „Nacht der Toleranz“ – so hieß die Veranstaltung am Anfang – hatte vor zehn Jahren in Gerolzhofen eher Party-Charakter. Mittlerweile ist daraus eine Show mit internationalen Stars geworden, die Hunderte von Gästen anlockt – „stinknormale“ Bürger genauso wie Behinderte, Lesben, Schwule, Schwarze, Weiße, Kleine, Große, Dicke, Dünne... Sie alle können sich auf ein erstklassiges Programm mit Livemusik, Comedy-Acts, Akrobatik- und Tanz-Szenen freuen. „Und auf einige Überraschungen“, verspricht Thomas alias Mechthild.

„Talent gibt es in allen Bevölkerungsschichten“, weckt Christian Hemmert die Vorfreude auf den kunterbunten Abend. „Die Menschen sind nicht alle gleich – und das ist gut so. Vielfalt bereichert das Leben. Und ist das Salz in der Suppe.“

Termin: Am Samstag, 5. März, 10. Varieté for Charity, Steigerwaldhalle Wiesentheid (Jahnstraße 16, 97353 Wiesentheid). Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr, freie Platzwahl.

Tickets: Eintrittskarten gibt es für 28 Euro online im Reservix-Ticket-Shop (reservix.de) sowie im Brunnenhof Handthal, Tel. (0 93 82) 9 98 28, info@der-brunnenhof.de, bei den Tageszeitungen Main Post/Die Kitzinger in KT, SW, WÜ, im Modehaus Iff, Gerolzhofen, und bei Getränke Wagner in Wiesentheid. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Aus dem Verkauf jedes Tickets geht ein Euro an eine gemeinnützige Organisation, die Menschen mit Handycaps unterstützt.

Infos: www.variete-for-charity.de

Show-Acts aus ganz verschiedenen Genres

Elke Winter: Sie ist eine Ikone unter den Travestie-Künstlern. Mit Witz, Schlag- fertigkeit und Charme moderiert die „gänzlich gnadenlose Vollgas-Entertainerin“ (Hamburger Abendblatt) die Show.

Mechthild Lavette:Als Gastgeberin aus Leidenschaft zieht Mechthild alias Thomas Sauerbrey alle Register der Gesangs- und Travestie-Kunst.

Mosaik feat. Steffi List: Die einstige Kandidatin von Stefan Raabs Castingshow sorgt mit ihrer Inklusionsband für bewegende Momente. Mit dabei sind auch die beiden „Supertalente“ Christian Schmitt und Freddy Galloway, die 2015 unter anderem Dieter Bohlen und Bruce Darnell faszinierten.

Tim Becker: Sein Humor kommt tief aus dem Bauch: Bauchredner Tim Becker lässt die Puppen tanzen, singen, reden...

Emil Kusmirek: Dieter Bohlen hat er schon begeistert, jetzt sind die Wiesent-heider dran: Step- und Balletttänzer, Musiker und Freikünstler EMIL präsentiert seine neue Bühnenshow.

Separated: Sieben Jungs aus Bamberg zeigen professionellen Showtanz und spritzige Tanz-Akrobatik.

Marc & Alex: Vor 25 Jahren haben sie sich der großen Illusion verschrieben. Die Magier präsentieren sich heute geheimnisvoller denn je.

Fate Fusion: Das erste Rollstuhl-Partnerakrobatik-Duo aus Deutschland zeigt, dass auch Menschen mit Handycap Unfassbares schaffen können. Grandios!

Shooting-Star: Jedes Jahr darf ein Nachwuchskünstler sich bei der Varieté präsentieren. Heuer sind es die Schüler des Tanz- und Toleranzpro- jektes am Internat Schloss Schwarzenberg in Scheinfeld (Mittelfranken).