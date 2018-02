Wartungsarbeiten an Ampelanlage

Wegen Wartungsarbeiten ist die Ampelanlage auf der Staatsstraße 2271, Umgehung Etwashausen/Richthofenstraße, voraussichtlich für zwei Wochen außer Betrieb. Dies teilt das Staatliche Bauamt Würzburg mit. Um einen reibungslosen und verkehrssicheren Verkehrsablauf zu gewährleisten, kann aus Richtung Großlangheim in dieser Zeit nur rechts in Richtung Schwarzach abgebogen werden. Alle Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Richthofenstraße und Richtung Süden fahren wollen, werden über die Rampen der Nordtangente umgeleitet. Die Umleitung ist beschildert.