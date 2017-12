Warten auf das neue Einsatzfahrzeug

Gute Stimmung herrschte bei der Hauptversammlung der Großlangheimer Feuerwehr in der vollbesetzten Fahrzeughalle.

Von einer überschaubaren Zahl von elf Einsätzen berichtete Kommandant Andreas Sterk. Glücklicherweise seien keine größeren Katastrophen darunter gewesen. Außerdem erklärte er, dass die Wehr aus 71 Aktiven besteht, dazu kommen sieben Jugendliche. Diese Zahl möchten die Großlangheimer gerne noch erhöhen und wollen deshalb in den nächsten Jahren verstärkt Werbung machen. Ansonsten sieht Sterk seine Wehr gut gerüstet. Neben der dicken Personaldecke liegt das vor allem an dem neuen Einsatzfahrzeug, dass im kommenden Jahr beschafft werden soll. Das alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) wird durch ein neues ersetzt werden. Nach der Genehmigung durch den Gemeinderat im Herbst laufen jetzt die Zuschussanträge bei der Regierung. Ob das neue TSF Logistik dann tatsächlich noch 2018 im Gerätehaus stehen wird oder erst 2019, steht noch in den Sternen.

Volle Unterstützung für das Projekt gibt es von der Kreisführung, das betonte auch Kreisbrandinspektor Michael Krieger. Das Fahrzeug sei eine gute Lösung für Großlangheim, meinte er. „Da fällt auch die Befürwortung leicht, wenn man weiß, dass das Fahrzeug hier gut aufgehoben ist“, meinte Krieger. Er freute sich über die große Zahl von Aktiven und lobte die guten Übungen mit hoher Beteiligung.

Auch Bürgermeister Karl Höchner war voll des Lobes für „seine“ Feuerwehr. „Es läuft und dafür bin ich euch dankbar“, sagte er. Nicht nur bei der Beschaffung des Fahrzeuges sei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervorragend, so Höchner.

Margret Sterk, die die Kasse führt, musste einen leichten Verlust für das Kassenjahr 2016 vermelden. Dieser rührt vor allem von größeren Anschaffungen für die Jugend her. Sie stellte aber in Aussicht, dass es für 2017 deutlich besser aussieht. Das liegt vor allem an den erfolgreichen Festen, die die Wehr im Laufe des Jahres veranstaltete. Schriftführerin Regina Sterk gab einen Überblick über die Feste und den restlichen Verlauf des Vereinsjahres.

Für ihre langjährigen Verdienste in der Feuerwehr ehrte die Vorsitzende Roswitha Hadwiger einige Mitglieder: für 60 Jahre waren das Max Endres und Norbert Rickel. Seit 65 Jahren sind Daniel Henke und Philipp Grebner im Verein.