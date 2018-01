Warnstreik der Ver.di-Mitglieder in Unterfranken

Am Dienstag gingen Gewerkschafter der Energieversorgung Karlstadt-Lohr, der Gasversorgung Unterfranken und der Licht-, Kraft- und Wasserkraftwerke Kitzingen auf die Straße.

Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di in Unterfranken: Am Dienstag machten sich 56 Streikende aus Karlstadt, Würzburg und Kitzingen auf, um vor der ESM in Selb ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. ESM-Geschäftsführer Klaus Burkhardt ist Mitglied der Arbeitgebertarifkommission.

Erster Streik in der aktuellen Auseinandersetzung

Dies war der erste Streik, den die Beschäftigten aus diesen drei Betrieben durchführten, teilt die Ver.di-Zentrale Würzburg in einem Pressebericht mit. Mit den Streikenden der Bayerischen Rhöngas und der Energieversorgung Selb-Marktredwitz kamen 120 Streikende zusammen.

Ver.di fordert fünf Prozent mehr Vergütung für die Beschäftigten und die Auszubildenden, rückwirkend zum September 2017 bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Verhandlungen hatten bereits am 19.09.2017 begonnen, doch bis heute hätten die Arbeitgeber kein einigungsfähiges Angebot vorgelegt, argumentiert die Gewerkschaft.

Gewerkschaft verlangt mehr Lohn

Auf der Kundgebung erklärte Martin Marcinek, der Verhandlungsführer von Ver.di: „Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber haben die Beschäftigten massiv enttäuscht.“ Neben ihm kamen auch die ehrenamtlichen Tarifkommissionsmitglieder Michael Bauermees (Energieversorgung Karlstadt-Lohr) und Stefan Zeier (Gasversorgung Unterfranken) zu Wort. Sie trugen Beispiele aus den Tarifverhandlungen vor. Ver.di-Aussagen zufolge hätten die Arbeitgeber bei den Auszubildenden für 2017 noch nicht einmal ein Angebot unterbreitet. Das Angebot der Arbeitgeber für die kommenden zwei Jahre mit 1,8 und 1,5 Prozent sei unzureichend, kritisierte Ver.di.

Kritik an den Arbeitgebern

Zum Ende der Kundgebung sandte der Verhandlungsführer von Ver.di unter dem Applaus der Streikenden noch eine Botschaft an die Arbeitgeberseite: „Es sei eine Frage der Wertschätzung, wie man Arbeitnehmer am Betriebsergebnis beteiligt und falls sich die Arbeitgeber in nächster Zeit bei den Verhandlungen nicht bewegen, könnte man die Forderung auch mit einem längeren Streik unterstreichen.“