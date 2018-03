KITZINGEN vor 1 Stunde

Warnbake angefahren

Am Montagnachmittag beschädigte in Kitzingen ein Ford-Fahrer in der Alemannenstraße eine Warnbake. Der Verkehrsteilnehmer blieb beim Anfahren mit seinem Auto an der Barke hängen. Er meldete den verursachten Schaden, teilt die Polizei mit.