Wann ist eine Kreisstraße eine Kreisstraße?

Die Geschichte der knapp 2,9 Kilometer lang Straße zum Schwanberg fing 1910/1911 als Privatstraße des Grafen Castell-Rüdenhausen an. 1964 übernahm der Landkreis dann die Zufahrt und startete von 1965 bis 1966 den Ausbau.

Seither heißt die Straße sowohl KT 56 als auch Landrat-Schad-Straße. Da in den nächsten Jahren erneut eine aufwändige Sanierung ansteht, starten 2018 Untersuchungen und Planungen, für die der Kreistag in seiner Jahresschlusssitzung 210 000 Euro bereit stellte.

Was am Ende die Schwanberg-Zufahrt kosten wird, ist noch nicht durchgerechnet und hängt von den Ergebnissen der Untersuchungen im kommenden Jahr ab. Im Zuge der Diskussion warf der Volkacher Bürgermeister und Kreisrat Peter Kornell die Frage auf, ob es sich bei der Schwanbergstraße überhaupt noch um eine Kreisstraße handeln würde – oder man nicht vielmehr von einer Gemeindeverbindungsstraße reden müsste. In diesem Fall hätte die Gemeinde Rödelsee die Baulast zu tragen.

Seit 50 Jahren Kreisstraße

Matthias Will, Abteilungsleiter Hoch- und Tiefbau am Landratsamt, verwies darauf, dass es sich bei der KT 56 seit über 50 Jahren um eine Kreisstraße handele und sich bei der Bedeutung nichts geändert habe. Prinzipiell könne man immer über Klassifizierungen von Straßen nachdenken und es würde auch immer wieder Umbenennungen geben. Allerdings sei es bei der Schwanbergstraße so, dass es seinerzeit der Kreistag gewesen sei, der die Straße in die eigene Obhut habe nehmen wollen.