Wandern, Oldtimer und der Heimattag

Das verlängerte Wochenende lädt zum Feiern ein. Und es wird viel gefeiert im Landkreis Kitzingen. In vielen Orten wird der Maibaum aufgestellt, mit dem Nenzenheimer Weinfest startet die Weinfestsaison und es gibt in den kommenden Tagen etliche Veranstaltungen, die auch Gäste von außerhalb des Landkreises anlocken. Sogar Finanzminister Markus Söder kommt in den Landkreis.

• Am Samstag, 29. April, treffen sich die Feldgeschworenen des Landkreises zum 66. Siebenertag in der Schwarzachhalle in Münsterschwarzach. Der Tag mit Vorträgen und Vereidigungen startet um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Abteikirche.

• Ebenfalls am Samstag starten die elften Prichsenstadt Classics. Zwei Tage lang beherrschen Oldtimer das Stadtbild Prichsenstadt. Schirmherr ist Bayerns Finanzminister Markus Söder. Er will die Veranstaltung an diesem Samstag um 16 Uhr besuchen, nicht wie ursprünglich vorgesehen um 18 Uhr, und die Fahrzeuge im Ziel abwinken. Das Programm sieht für den 29. April, 9 Uhr, das Eintreffen der Fahrzeuge vor; um 10.30 Uhr werden sie auf die Strecke geschickt. Am Sonntag, 30. April, ist die Parade der Oldtimer in Prichsenstadts ab 9 Uhr aufgestellt.

• Der Kreisheimattag wird am Sonntag, 30. April, die Gäste nach Segnitz locken. Los geht das Dorffest um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Martinskirche. Um 11 Uhr eröffnet Landrätin Tamara Bischof den Kreisheimattag. Kutschfahrten, Ausstellungen und Aktionen rund um das Rathaus sind geplant.

• Ein internationales Fest für Kinder richtet der türkisch-islamische Kulturverein am Sonntag, 30. April, ab 14.30 Uhr in der Florian-Geyer-Halle in Kitzingen aus.

• Gewandert wird am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr rund um den Schwanberg. Iphofen, Rödelsee, Wiesenbronn und Großlangheim laden zum Schwandertag ein. An mehreren Stationen erwarten die Gäste Informationen, Attraktionen oder Führungen. Über den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg wird eine Busverbindung angeboten, mit der Gäste kostenlos vom Iphöfer Bahnhof an die Schwanbergstraße und wieder zurückfahren können.

• Eine Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gibt es am Montag, 1. Mai, in Kitzingen. Um 10 Uhr treffen sich die Gewerkschaftler am Marktplatz um ins Bayernheim am Bleichwasen zu ziehen. Dort hält um 10.30 Uhr Christiane Berger, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des DGB , eine Rede.

• Mit einer Wanderung wird am 1. Mai, um 9 Uhr, der 97. europäische Kulturweg Gnodstadter Dreieck eröffnet. Treffpunkt ist das alte Rathaus in Gnodstadt. Nach dem Maibaumsingen machen sich die Wanderer auf den 15 Kilometer langen Weg. Pausen zur Stärkung sind geplant, gegen 18.30 Uhr endet die Wanderung.

• Am 1. Mai wird auch in Kitzingen gewandert. Um 10 Uhr wird der zweite permanente Wanderweg in Kitzingen eröffnet.