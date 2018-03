Waldkindergarten vor dem Start

Die Zeichen für den von Regina Hetterich von den Grünen angeregten Waldkindergarten Volkach stehen gut. Wenn nichts mehr schiefgeht, wird er im September in einem kleinen Waldstück östlich von Volkach in Richtung Rimbach an den Start gehen können.

17 Eltern hatten sich schon vor dem Infoabend, zu dem die Elterninitiative um Daniela Sauerbrey, Hannah Martin und Sylvia Voit ins Pfarrheim eingeladen hatten, in die Liste eingetragen. Am Ende der zweistündigen Veranstaltung war diese Liste weiter angewachsen. Der Kindergarten in der Nähe des Trimmdich-Pfades ist für 20 Kinder ausgelegt, und die dürfen während ihrer Kindergartenzeit Natur pur genießen.

Im Stadtrat vorgestellt

Vor einigen Wochen ist das von Sauerbrey und Martin im Stadtrat vorgestellte Konzept auf uneingeschränkte Sympathie gestoßen. De wesentliche Unterschied zwischen einem Wald- und einem Regelkindergarten ist, dass die Waldkinder den ganzen Tag im Freien sind.

Unterstützung zugesagt

Für akut nötigen Schutz sorgt eine kleine Hütte, an deren Form (großer Bauwagen, Blockhütte) die Elterninitiative noch arbeitet. Nach all den angebotenen Hilfestellungen dürfte das ein rein formaler Akt sein. Was durch die Worte von Bürgermeister Peter Kornell beim Infoabend mehr als deutlich wurde: „Wir von der Stadt und vom Stadtrat unterstützen den Kindergarten, wo es nur geht.“

AWO als Träger

Vom AWO-Bezirksverband in Würzburg sicherte e Alexandra von Bassen den gut 30 Eltern zu, die Trägerschaft zu übernehmen. Da die AWO selbst zahlreiche Erzieher beschäftige, „ist es auch möglich, bei Krankheit oder Urlaub kurzfristig für Ersatz zu sorgen“. Sobald die Betriebserlaubnis vom Landratsamt vorliegt, ist der Waldkindergarten auch offen für Praktika aller Art.

Positives Signal

Ein weiteres positives Signal sendete Jürgen Sander, Geschäftsführer der AWO Schweinfurt-Land. Erst kürzlich habe er in Schonungen den nächsten Waldkindergarten eröffnet. „Die Kinder sind andere als im Regelkindergarten, und auch die Erzieher und Eltern sind andere“, sagte er, und zwar in positiver Richtung.

Sauerbrey stellte das pädagogische Konzept vor. Viele Punkte sind mit Regelkindergärten deckungsgleich, allein schon aufgrund des staatlichen Erziehungsauftrages.

Der Unterschied

„Der große Unterschied ist: Wir sind im Wald und bei einem angekündigten Unwetter in einem Raum in der alten Schule in Eichfeld“, erläuterte Daniela Sauerbrey. Den teile sich die Elterninitiative mit dem Sportverein. Wobei Regen oder Kälte keine Gründe seien, um in die Schule zu flüchten. Dazu brauche es schon einen Sturmwarnung.

Informationen: www.waldkindergarten-volkach.de