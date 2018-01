Wahlen im Mittelpunkt

Bei der Jahreshauptversammlung des TC Volkach standen neben den Berichten des Vorstands auch die Neuwahlen auf dem Programm.

Zuvor hob Vorsitzender Klaus-Peter Hölzinger in seinem Rückblick vor allem die Feier zum 60. Geburtstag des TC als absoluter Höhepunkt hervor und gratulierte den aktiven Teams zum erfolgreichen Abschneiden in den abgelaufenen Runden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Im kommenden Jahr sollen wieder zahlreiche Aktivitäten stattfinden, auch mit dem Ziel neue Mitspieler zu gewinnen und die Anzahl der Mitglieder des TC zu erhöhen, so Hölzinger weiter.

Bei den anschließenden Wahlen wurden die derzeitigen Vorstände Klaus-Peter Hölzinger, Steffen Winkelmann und Anett Körner wiedergewählt.

Der Vereinsausschuss setzt sich für die kommenden zwei Jahre neben den drei Vorständen zusätzlich aus Martina Kaiser, Markus Lea, Jürgen Djalek, Andre Hofmann und Helmut Schömig zusammen. Zu Revisoren wurden Marina Meyer und Arthur Weissenseel gewählt, heißt es zum Abschluss der Mitteilung.