Wärmende Lieder im Advent

Wer in der Eiseskälte in die mit 100 Teelichtern stimmungsvoll beleuchtete Kirche fand, wurde mit besinnlichen und mitreißenden Liedern des Chores erwärmt. „Du bist Licht“ lautete das Programm beim Konzert von Sing mit in der Kapuzinerkirche in Kitzingen und dementsprechend entzündete ein gut aufgelegter Chor viele Lichter in den Herzen seiner Zuhörer, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Zwischen den vielstimmigen Liedern sorgten Soloauftritte von Eva-Maria Klöhr zusammen mit Peter Wendel an der Gitarre sowie der Gastmusikerin Gabrielle Weigel an der keltischen Harfe für besondere Momente der Besinnlichkeit.

Zwischen den Liedern las Eva-Maria Klöhr Texte aus ihrem neuen Buch „Friede sei in Dir“ und warb dabei für ein friedvolles Miteinander gerade zu Weihnachten. Nach dem verdienten und lange anhaltenden Beifall spendeten viele der Besucher wieder für einen guten Zweck, diesmal wie im vergangenen Jahr an den eng mit Kitzingen verbundenen Pater Max Schiller für seine Arbeit mit Kindern in Titicachi in Bolivien. Da die Spendenkörbchen nicht so voll waren wie in den Jahren zuvor, rundete die Chorleiterin die Summe auf 500 Euro auf.

Erstmals seit Jahren war die Kapuzinerkirche beim Adventskonzert des Sing mit-Chores der Albertshöfer Liedermacherin und Sängerin Eva-Maria Klöhr nicht brechend voll. Etwa ein Drittel der Plätze blieben unbesetzt. Dies war dem heftigen Schneefall draußen geschuldet, der am Tag der Veranstaltung viele Auswärtige an der Fahrt nach Kitzingen hinderte.