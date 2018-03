MAINSTOCKHEIM vor 1 Stunde

Vortrag und Ehrungen beim Imkerverein

Am Sonntag, 18. März, um 14 Uhr hält der Imkerverein Kitzingen und Umgebung seine Jahreshauptversammlung im Restaurant-Café „Auszeit“ in Mainstockheim ab. Neben Berichten und Ehrungen steht auch ein Referat zum Thema „Ist die Landwirtschaft wirklich alleine Schuld am Insektensterben? – Auswirkungen des Pflanzenschutzes auf die Bienen“ auf dem Programm.