WIESENTHEID vor 25 Minuten

Vorträge: Der lange Weg zur Demokratie in Franken

Am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr startet im Historischen Pfarrhaus Wiesentheid die Veranstaltungsreihe „Vom Feudalstaat zum Freistaat – Der lange Weg zur Demokratie in Franken“ des Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land und der Volkshochschule Kitzingen. Bildvortrag von Monika Conrad über den grundlegenden Wandel vom Alten Reich über die Napoleonzeit bis zur Revolution von 1848 im Ortsbild von Wiesentheid; Freitag, 24. November, 19 Uhr, Rathaus Wiesenbronn, Vortrag von Rosmarie Hofmann „Ackermann und Konsorten“ über die Auseinandersetzungen über Freiheitsrechte; Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, Bildvortrag „Die Gebrüder Crämer und der lange Weg zur Demokratie in Franken“ im Torhaus der Kirchenburg ein. Der Eintritt ist an allen Abenden frei. Weitere Informationen gibt es auf www.vhs.kitzingen.info