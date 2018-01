Vorstandschaft und Kommandanten neu gewählt

Als Neumitglieder bei der Feuerwehr begrüßte Vorsitzender Michael Linz bei der Generalversammlung die Familien Schönberger und Köhler, sowie Julian Rahner und die von der Jugendfeuerwehr ausgeschiedenen und jetzt aktiven Kameraden.

Kommandant Werner Schättler berichtete von 23 Einsätzen im vergangenen Jahr, wovon acht auf Löscheinsätze fielen, zehn technische Hilfeleistungen und vier Sicherheitswachen. Außerdem, so Schättler weiter, absolvierten die 29 Aktiven der Wehr neun Übungen.

Ein spezielles Dankeschön richtete der Kommandant an die Nachbarwehren von Wiesentheid für die Absperrung der Straßen zum Festumzug bei der 650-Jahrfeier im Mai 2017.

Jugend-Betreuer Christian Pauli berichtete über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr. Viele Jugendliche seien zu den Aktiven übergetreten, so dass die Jugendfeuerwehr derzeit nur aus drei Personen besteht. Mit diesen werde ein beschränkter Übungs- und Freizeit-Betrieb durchgeführt. Es sei nach Paulis Worten geplant, die Jugendgruppe durch Neu-Anwerbungen wieder aufzustocken. Dazu habe die Jugendleitung bereits Kontakt mit der Stadt Prichsenstadt aufgenommen, um junge Leute gezielt ansprechen zu können.

Die Jugendfeuerwehr-Gruppe, so Pauli abschließend, sei so zusammengeschrumpft, dass er den Entschluss gefasst habe, hier in dieser Versammlung seinen Rücktritt als Jugendwart zu erklären, um für andere Aufgaben freigestellt zu sein.

Kassier Jasmin Asbeck stellte den zusammengefassten Kassenbericht vor. Demnach beträgt das Vereinsvermögen derzeit 9750 Euro und setzt sich wie folgt zusammen: 150 Euro Bar-Kasse, Girokonto 1300 Euro und Spareinlage von 8300 Euro. Das Sommerfest im Juni 2017 habe einen Überschuss von 650 Euro erbracht, sagte Asbeck. Den größten Ausgabenposten bildete die Beschaffung der beschrifteten Freizeitjacken für die Aktiven, die mit rund 1800 Euro zu Buche schlugen. Zum Abschluß berichtete Jasmin Asbeck noch, dass die alljährliche Christbaum-Entsorgungs-Aktion einen Spenden-Betrag von 431 Euro erzielt habe. Dieser Betrag, so Asbeck, werde dem Kitzinger Tierheim zur Verfügung gestellt.

Vorsitzender Michael Linz schritt dann zur Ehrung langjähriger Mitglieder. Petra Pfaff-Ott erhielt die Urkunde des Feuerwehrvereines für 25 Jahre Mitgliedschaft. Sie bekam den Ehrenkrug des Vereins ausgehändigt.

Stefan Vogt wurde in Abwesenheit ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Der Vorsitzende versprach, ihm Urkunde und Ehrenkrug zukommen zu lassen.

Im weiteren Verlauf hatte Michael Linz noch eine Überraschung für Ehrenmitglied Günter Parakening parat. Parakening hatte kurz vor Weihnachten 70. Geburtstag gefeiert. Deshalb gab's nachträglich als Geburtstags-Geschenk zwei Kisten seines Lieblings-Bieres und den Ehrenkrug des Vereins.

Bei den Vorstandswahlen wurde Vorsitzender Michael Linz im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist Christoph Thiele. Jasmin Asbeck bleibt Kassiererin. Schriftführer wurde Michael Ott. Kassenprüfer sind Heinrich Rauh und Monika Strobl.

Bei der Wahl der Kommandanten wurde Werner Schättler im Amt bestätigt. Stellvertretender Kommandant Thomas Schönberger teilte mit, dass er nicht mehr für dieses Amt kandidieren werde, da er sich aus diversen Gründen nicht mehr in der Lage sieht, die Aufgaben eines stellvertretenden Kommandanten weiter auszuführen. Da Schönberger auch noch in der Funktion als Atemschutz-Wart der Wehr tätig sei, möchte er die inzwischen erweiterten Aufgaben dieses Amtes schwerpunktmäßig wahrnehmen. Neuer stellvertretender Kommandant wurde Christian Pauli.