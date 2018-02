Vorstand im Amt bestätigt

Für weitere drei Jahre im Amt bleibt die Führungsspitze der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) Sommerach. Das ergab die Neuwahl als wichtigster Tagesordnungspunkt bei der Jahreshauptversammlung. Der stellvertretende Vorsitzende Lorenz Strasser hatte sich zuvor bei Maria Sauer mit einem Blumenstrauß für ihr mittlerweile bereits zwölf Jahre währendes Engagement an der Spitze der Sommeracher FWG bedankt.

Über den aktuellen Stand beim Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (STRABS) informierte Richard Baumann, der anschließend auch den mit Bildern untermalten Jahresrückblick des Schriftführers vorlegte. Als besondere Höhepunkte nannte er das traditionelle Seefest an der Anglerhütte, die Wanderung nach Neuses am Berg sowie den Besuch der Landesgartenschau in Pfaffenhofen.

Gute finanzielle Situation

Eine sehr erfreuliche finanzielle Situation belegte der Kassenbericht des Schatzmeisters Günther Schäffer. Letztmalig attestierte Kassenprüfer Walter Pickel, der bei den Wahlen nicht mehr für dieses Amt antrat, dem Schatzmeister eine tadellose Verwaltung der Finanzen und beantragte die Entlastung, die auch einstimmig erteilt wurde.

Unter der Regie von Lorenz Strasser wurden die Neuwahlen der Vorstandschaft zügig abgewickelt. Gewählt wurden: Maria Sauer (1. Vorsitzende); Lorenz Strasser (stellvertretender Vorsitzender); Günther Schäffer (Schatzmeister); Richard Baumann (Schriftführer); Winfried Kraus (stellvertretender Schriftführer und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit); Helmut Pfaff, Marga Volkmann, Maria Helbig-Blaß und Waltraud Dilling (Delegierte); Stephan Strobel und Urban Kaupert (Kassenprüfer).

Fahrt nach Straßburg oder Brüssel

Die Vorsitzende Maria Sauer kündigte an, dass die diesjährige Familienwanderung am 17. März nach Wiesentheid führen werde. Treffpunkt ist um 8 Uhr am örtlichen Bauhof. Besuchen werde man auch die Landesgartenschau in Würzburg. Ferner ist eine Fahrt zum EU-Parlament nach Straßburg, alternativ zur EU-Hauptstadt Brüssel vorgesehen. Näheres werde rechtzeitig publiziert.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge monierte Walter Pickel, dass die im Siedlungsgebiet gepflanzten Bäume die Bürgersteige ruinieren würden. Die anwesenden Gemeinderäte stellten daraufhin klar, dass man dieses Problem in der Verwaltung bereits erkannt habe und zeitnah für Abhilfe sorgen wolle. Mit einem bunten Bilderbogen aus den Höhepunkten des letzten Jahres rundete Richard Baumann die Zusammenkunft attraktiv ab, heißt es in einer Pressemitteilung der FWG.